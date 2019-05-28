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На стройке в Новосибирске после падения с высоты погибла школьница

На стройке в Новосибирске после падения с высоты погибла школьница. Соответствующие сведения общественности предоставили представители пресс-ведомства ГУ МВД по области.
На стройке в Новосибирске после падения с высоты погибла школьница

Стало известно, что днем 28 мая школьница вместе с двумя друзьями играла на территории временно приостановленной стройки. Около 15:00 девочка рухнула с высоты третьего этажа, вследствие чего получила смертельные травмы. По приезду на место инцидента медики диагностировали смерть ребенка. Инцидент зафиксирован в Ленинском районе Новосибирска. Владелец объекта подозревается в ведении строительства с нарушением безопасности, что повлекло гибель человека.

По факту инцидента открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Не так давно прокурор Кировского района Новосибирская потребовал ограничить доступ посторонних к недостроенным высоткам.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:31

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