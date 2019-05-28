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Названы причины популярности телеведущей Ольги Бузовой в Instagram

Ольга Бузова является не только телеведущей и звездой проекта "Дом-2". Она поет, ведет свой бизнес, разрабатывая бренд одежды со своим именем, имеет линейку ресторанов и постоянно ездит с гастролями по стране. Многомиллионная армия поклонников Бузовой уже перевалила за 15 миллионов, фанаты каждый день следят за жизнью звезды и теперь названы причины ее популярности.
Названы причины популярности телеведущей Ольги Бузовой в Instagram

В первую очередь Ольга Бузова подкупает своей искренностью. К примеру, в апреле, когда она поучаствовала в съемках программы "Осторожно, Собчак!", телеведущая Ксения Собчак обвинила коллегу в том, что она наняла массовку в одном из своих ресторанов, так как в остальные дни там пусто и скучно. Ольга Бузова в ответ едва смогла сдержать слезы.

Еще один плюс - выступления Ольги Бузовой в маленьких клубах и небольших городах, за что ее также раскритиковала Ксения Собчак. По мнению звезды "Дома-2", артист должен выступать везде, где его рады видеть. Телеведущая знает, что она красива, а потому регулярно публикует в соцсетях откровенные снимки, чем также привлекает внимание фанатов. Она понимает, как поднять многомиллионной армии фолловеров настроение, к примеру, опубликовав в весенний день фото в салатовом бикини.

Многие упрекают Ольгу Бузову в отсутствии груди, однако саму знаменитость это совсем не смущает. По ее мнению, большая грудь старит женщин, а значит она будет дольше выглядеть молодой и красивой. Телеведущая не скрывает, ее успех - результат кропотливой работы над собой и постоянное упорство, потому звезда во многом мотивирует своих поклонников.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:00

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