Названы причины популярности телеведущей Ольги Бузовой в Instagram

В первую очередь Ольга Бузова подкупает своей искренностью. К примеру, в апреле, когда она поучаствовала в съемках программы "Осторожно, Собчак!", телеведущая Ксения Собчак обвинила коллегу в том, что она наняла массовку в одном из своих ресторанов, так как в остальные дни там пусто и скучно. Ольга Бузова в ответ едва смогла сдержать слезы.Еще один плюс - выступления Ольги Бузовой в маленьких клубах и небольших городах, за что ее также раскритиковала Ксения Собчак. По мнению звезды "Дома-2", артист должен выступать везде, где его рады видеть. Телеведущая знает, что она красива, а потому регулярно публикует в соцсетях откровенные снимки, чем также привлекает внимание фанатов. Она понимает, как поднять многомиллионной армии фолловеров настроение, к примеру, опубликовав в весенний день фото в салатовом бикини.Многие упрекают Ольгу Бузову в отсутствии груди, однако саму знаменитость это совсем не смущает. По ее мнению, большая грудь старит женщин, а значит она будет дольше выглядеть молодой и красивой. Телеведущая не скрывает, ее успех - результат кропотливой работы над собой и постоянное упорство, потому звезда во многом мотивирует своих поклонников.