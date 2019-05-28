Актриса Анна Пескова тайно стала матерью полтора года назад
Российская актриса Анна Пескова рассказала шокирующую новость – она тайно стала матерью еще полтора года назад. Артистка скрывала данную новость от всех, но теперь вынуждена «раскрыть карты», так как скоро выйдет фильм, где она снималась уже «в положении».
Об этом Анна Пескова рассказала на странице в Instagram. Актриса отметила, что фильм «Донбасс. Окраина» выходит в прокат 12 июня, поэтому она больше не может скрывать. Артистка призналась, что еще полтора года назад стала матерью, она родила дочку. Знаменитость изначально хотела сохранить тайну до премьеры, но передумала и решила «раскрыть карты», иначе бы в СМИ начались спекуляции и обсуждения, которые ей не нужны, ведь она тщательно скрывает личную жизнь и не собирается делать ее общедоступной.
Анна Пескова отмечает, что съемки фильма происходили тогда, когда она была уже на 7 месяце беременности, поэтому ее живот был заметен в нескольких сценах. Несмотря на свое «положение» актриса успешно справлялась со всеми задачами и буквально чувствовала, как ребенок «дает ей дополнительные силы». Только в самом конце съемок артистке понадобился дублер для выполнения некоторых сложных сцен.
Напомним, сейчас Анна Пескова состоит в браке с Дмитрием Пристансковым. Изначально актрису обвиняли в том, что она увела мужчину из семьи, так как до этого он был женат и растил дочку, но чуть позже стало известно, что их знакомство состоялось уже после развода.
Об этом Анна Пескова рассказала на странице в Instagram. Актриса отметила, что фильм «Донбасс. Окраина» выходит в прокат 12 июня, поэтому она больше не может скрывать. Артистка призналась, что еще полтора года назад стала матерью, она родила дочку. Знаменитость изначально хотела сохранить тайну до премьеры, но передумала и решила «раскрыть карты», иначе бы в СМИ начались спекуляции и обсуждения, которые ей не нужны, ведь она тщательно скрывает личную жизнь и не собирается делать ее общедоступной.
Анна Пескова отмечает, что съемки фильма происходили тогда, когда она была уже на 7 месяце беременности, поэтому ее живот был заметен в нескольких сценах. Несмотря на свое «положение» актриса успешно справлялась со всеми задачами и буквально чувствовала, как ребенок «дает ей дополнительные силы». Только в самом конце съемок артистке понадобился дублер для выполнения некоторых сложных сцен.
Напомним, сейчас Анна Пескова состоит в браке с Дмитрием Пристансковым. Изначально актрису обвиняли в том, что она увела мужчину из семьи, так как до этого он был женат и растил дочку, но чуть позже стало известно, что их знакомство состоялось уже после развода.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:35