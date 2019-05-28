Актриса Анна Пескова тайно стала матерью полтора года назад

Об этом Анна Пескова рассказала на странице в Instagram. Актриса отметила, что фильм «Донбасс. Окраина» выходит в прокат 12 июня, поэтому она больше не может скрывать. Артистка призналась, что еще полтора года назад стала матерью, она родила дочку. Знаменитость изначально хотела сохранить тайну до премьеры, но передумала и решила «раскрыть карты», иначе бы в СМИ начались спекуляции и обсуждения, которые ей не нужны, ведь она тщательно скрывает личную жизнь и не собирается делать ее общедоступной.Анна Пескова отмечает, что съемки фильма происходили тогда, когда она была уже на 7 месяце беременности, поэтому ее живот был заметен в нескольких сценах. Несмотря на свое «положение» актриса успешно справлялась со всеми задачами и буквально чувствовала, как ребенок «дает ей дополнительные силы». Только в самом конце съемок артистке понадобился дублер для выполнения некоторых сложных сцен.Напомним, сейчас Анна Пескова состоит в браке с Дмитрием Пристансковым. Изначально актрису обвиняли в том, что она увела мужчину из семьи, так как до этого он был женат и растил дочку, но чуть позже стало известно, что их знакомство состоялось уже после развода.