АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России отмечают День пограничника: Известные отечественные звезды, служившие в пограничных войсках
EUR 72.19 USD 64.46
Курс валют на 28.05.2019

Xiaomi представила бюджетные «убийцы флагманов» Redmi K20 и K20 Pro

Компания Xiaomi представила свои новые смартфоны суббренда Redmi – K20 и K20 Pro. Уже сразу после выхода данные новинки успели окрестить «убийцами флагманов», стартовая цена обычной модели составляет 290 долларов, а старшей – 362.
Xiaomi представила бюджетные «убийцы флагманов» Redmi K20 и K20 Pro

Еще до презентации Redmi K20 и K20 Pro многие пользователи и аналитики возлагали большие надежды на данные смартфоны, теперь можно говорить о том, что они их оправдали в полной мере. «Убийцы флагманов» получат несколько версия: 6 ГБ ОЗУ/ 64 ГБ встроенной памяти, 6 ГБ ОЗУ/ 128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ/ 256 ГБ. Устройства имеет тройную основную камеру с 48, 13 и 8 МП. Фронтальный кристалл располагается на выдвижном модуле и получит 20 МП.

Redmi K20 и K20 Pro располагают 6,39-дюймовым Super AMOLED-экран, имеющим разрешение 2340x1080 точек и соотношение сторон 19.5:9. Устройства имеют встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Смартфоны работают на базе операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.

Отличий между Redmi K20 и K20 Pro немного, их всего два. Обычная версия получит процессор Snapdragon 730, тогда как старшая модель имеет Snapdragon 855. Redmi K20 будет поддерживать зарядку мощностью 18 Вт, а K20 Pro – 27 Вт.

Продажи «убийц флагманов» стартуют уже на ближайшие дни. Redmi K20 появится на полках магазинов 6 июня, а вот версия Pro буде доступна раньше – уже 1 числа. Их цены стартуют от 290 и 362 долларов соответственно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На стройке в Новосибирске после падения
Нюша скопировала образ Ольги Бузовой и
Россия планирует сделать свои крылатые
Мобильные телефоны способны
В России отмечают День пограничника:
Стали известны комплектации нового
Звезда «Дома-2» Вика Романец в грубой
Ученые: Родившиеся недоношенными дети
Китайские СМИ рассказали об уникальном
Медики: Кровотечение из носа может
Ольга Бузова получила от неизвестного
Xiaomi представила бюджетные «убийцы
Диетологи назвали цельнозерновые каши
Любовь Толкалина продемонстрировала
Volvo назвала российские цены на новый
Из-за вранья Феофилактовой относительно
Лолита заявила о своем безразличии к
Названы продукты, помогающие избавиться
Летом в Крыму пройдет международный
В Саратовской области после нападения
Ученые объяснили, чем опасен для
Ксения Бородина назвала платье Саши
Лошадь укусила актрису Джессику Честейн
Ноутбук HP Envy оснащен уникальной
Вирус герпеса способен ускорять
Фигуристка Ирина Слуцкая готовится к
«Недавно у нее на замене Ксюша Бородина
Компания Fiat отзывает в России 71
«Просто зверь»: Муж Леры Кудрявцевой
Ученые из США развенчали семь самых
Просмотреть все новости