Xiaomi представила бюджетные «убийцы флагманов» Redmi K20 и K20 Pro





Еще до презентации Redmi K20 и K20 Pro многие пользователи и аналитики возлагали большие надежды на данные смартфоны, теперь можно говорить о том, что они их оправдали в полной мере. «Убийцы флагманов» получат несколько версия: 6 ГБ ОЗУ/ 64 ГБ встроенной памяти, 6 ГБ ОЗУ/ 128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ/ 256 ГБ. Устройства имеет тройную основную камеру с 48, 13 и 8 МП. Фронтальный кристалл располагается на выдвижном модуле и получит 20 МП.Redmi K20 и K20 Pro располагают 6,39-дюймовым Super AMOLED-экран, имеющим разрешение 2340x1080 точек и соотношение сторон 19.5:9. Устройства имеют встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Смартфоны работают на базе операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.Отличий между Redmi K20 и K20 Pro немного, их всего два. Обычная версия получит процессор Snapdragon 730, тогда как старшая модель имеет Snapdragon 855. Redmi K20 будет поддерживать зарядку мощностью 18 Вт, а K20 Pro – 27 Вт.Продажи «убийц флагманов» стартуют уже на ближайшие дни. Redmi K20 появится на полках магазинов 6 июня, а вот версия Pro буде доступна раньше – уже 1 числа. Их цены стартуют от 290 и 362 долларов соответственно.