Volvo назвала российские цены на новый седан S60 и начала прием заказов





Седан Volvo S60 стал первой модель бренда, не получившей дизельный двигатель. Это связано с тем, что компания делает большой акцент на гибридные решения. Новинка стала заметно крупнее своего предшественника, что позволило ей обогнать главного конкурента – BMW 3-series. Автомобиль выполнен на модульной платформе SPA, использующейся в кроссовере XC60, универсале V60 и 90-й серии.В зависимости от выбора покупателя под капотом седана Volvo S60 может оказаться два силовых агрегата: бензиновый двигатель T4, генерирующий 190 «лошадок», и 249-сильный мотор T5. Каждая комплектация будет иметь 8-ступенчатый «автомат». В начальных версиях привод будет исключительно передний, а в более дорогих – возможен полный.Новый седан Volvo S60 станет первым автомобилем бренда, получившем весь перечь функций безопасности City Safety уже в базовой комплектации. Это система автоматического торможения, а также распознавания пешеходов и велосипедистов. Новинка получит и Pilot Assist – полуавтоматическое управление, разгон и торможение на скорости до 130 км/ч.Поставки в Россию начальных комплектаций Volvo S60 начнутся только в 2020 году, тогда как топовые версии поступят местным диллерам уже в сентябре 2019-го.