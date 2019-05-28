Volvo назвала российские цены на новый седан S60 и начала прием заказов
Автопроизводитель Volvo заявил о старте приема заявок на свой новый седан Volvo S60. Российские цены на данный автомобиль будут стартовать от 2 млн 350 тысяч рублей, а за самую топовую комплектацию придется выложить 3 млн 170 тысяч.
Седан Volvo S60 стал первой модель бренда, не получившей дизельный двигатель. Это связано с тем, что компания делает большой акцент на гибридные решения. Новинка стала заметно крупнее своего предшественника, что позволило ей обогнать главного конкурента – BMW 3-series. Автомобиль выполнен на модульной платформе SPA, использующейся в кроссовере XC60, универсале V60 и 90-й серии.
В зависимости от выбора покупателя под капотом седана Volvo S60 может оказаться два силовых агрегата: бензиновый двигатель T4, генерирующий 190 «лошадок», и 249-сильный мотор T5. Каждая комплектация будет иметь 8-ступенчатый «автомат». В начальных версиях привод будет исключительно передний, а в более дорогих – возможен полный.
Новый седан Volvo S60 станет первым автомобилем бренда, получившем весь перечь функций безопасности City Safety уже в базовой комплектации. Это система автоматического торможения, а также распознавания пешеходов и велосипедистов. Новинка получит и Pilot Assist – полуавтоматическое управление, разгон и торможение на скорости до 130 км/ч.
Поставки в Россию начальных комплектаций Volvo S60 начнутся только в 2020 году, тогда как топовые версии поступят местным диллерам уже в сентябре 2019-го.
Седан Volvo S60 стал первой модель бренда, не получившей дизельный двигатель. Это связано с тем, что компания делает большой акцент на гибридные решения. Новинка стала заметно крупнее своего предшественника, что позволило ей обогнать главного конкурента – BMW 3-series. Автомобиль выполнен на модульной платформе SPA, использующейся в кроссовере XC60, универсале V60 и 90-й серии.
В зависимости от выбора покупателя под капотом седана Volvo S60 может оказаться два силовых агрегата: бензиновый двигатель T4, генерирующий 190 «лошадок», и 249-сильный мотор T5. Каждая комплектация будет иметь 8-ступенчатый «автомат». В начальных версиях привод будет исключительно передний, а в более дорогих – возможен полный.
Новый седан Volvo S60 станет первым автомобилем бренда, получившем весь перечь функций безопасности City Safety уже в базовой комплектации. Это система автоматического торможения, а также распознавания пешеходов и велосипедистов. Новинка получит и Pilot Assist – полуавтоматическое управление, разгон и торможение на скорости до 130 км/ч.
Поставки в Россию начальных комплектаций Volvo S60 начнутся только в 2020 году, тогда как топовые версии поступят местным диллерам уже в сентябре 2019-го.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:45