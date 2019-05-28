Лолита заявила о своем безразличии к мужским половым органам

«Площадка для оскорблений» вышла на YouTube-канале известного российского комика Ильи Соболева. Суть шоу в том, что две приглашенные знаменитости стараются максимально остро и смешно подшутить друг над другом. Участниками пилотного выпуска шоу стали певица Лолита Милявская и рэпер Киевстонер.Обе знаменитости прилагали большие усилия для того, что остро и необычно оскорбить друг друга. Основная часть шуток Лолиты Милявской и Киевстонера была посвящена их лишнему весу и возрасту. Данное YouTube-шоу, как и многие другие подобные, не рекомендуются к просмотру несовершеннолетними.В самом конце ролика каждая знаменитость должна обратиться к своим поклонникам и обычным зрителям. Лолита Милявская в своей завершающей речи честно призналась, что пришла на данное шоу исключительно ради личной выгоды, денег. Такое решения она приняла из-за того, что уже давно обнаружила в себе безразличие к мужским половым органам.Напомним, недавно Лолита Милявская рассказала о том, как она отдыхает. В Instagram певица разместила небольшое видео, на котором лежит на траве со своим близким другом, актером Максимом Авериным, сыгравшим главную роль в сериале «Глухарь».