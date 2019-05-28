Медики: Кровотечение из носа может сигнализировать о смертельной гипертонии





Высокое кровяное давление на начальных стадиях не приносит дискомфорта, но если кровотечение происходит часто и протекает очень тяжело - следует обратиться к врачу. Регулярные случаи являются предупреждением риска гипертонии, которая может привести к летальному исходу. Согласно исследованию Sarhan и Algamal, чаще кровотечения встречаются у людей, имеющих высокое кровяное давление в анамнезе.По словам экспертов, носовые кровотечения, как правило, не происходят повторно. Если же кровь течет из носа по несколько раз - это может быть признаком серьезных проблем: нарушения свертываемости крови или смертельной гипертонии. Касательно последней специалисты рекомендуют обращать внимание на учащенное сердцебиение, боли в груди и животе, головные боли, проблемы со зрением, одышку и головокружение. Игнорировать состояние с такими признаками не следует, так как последствия могут оказаться непредвиденными, предупреждают медики.