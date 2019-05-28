«Недавно у нее на замене Ксюша Бородина была, а теперь вот»: Ведущие на премии «RU.TV» публично «унизили» звезду «Дома-2»

«То есть Вы понимаете, как растет Ольга Бузова? Недавно у нее на замене Ксюша Бородина была, а теперь вот... Как можем...» - заявил один из ведущих премии «RU.TV».

Ни для кого не является секретом, что в прошлые выходные Ксюша Бородина и Ольга Орлова посетили прославленную премию «RU.TV», которую из-за очередного концерта пришлось пропустить новоявленной исполнительнице Ольге Бузовой.Впрочем, отсутствие на награждении Бузовой не помешало ей получить популярную награду. Более того, сделать это за поющую телеведущую пришлось Филиппу Киркорову, которому Ольга доверила данную миссию.Правда, успех Бузовой обернулся для ее коллеги по скандально-известной съемочной площадке публичным «унижением». В социальных сетях появились видеоролики, на которых запечатлено, как ведущие премии «RU.TV», дискуссируя между собой и обсуждая успех Ольги, указывают на то, что ранее на «побегушках» у телеведущей проекта «Дом-2» была Ксения Бородина, а теперь такая честь досталась Филиппу Киркорову.Нужно сказать, что фолловеры тут же отреагировали на высказывания звезд, которые проводили в этом году премию «RU.TV». По мнению читателей, Бородина явно разозлилась, когда услышала подобные выпады в свой адрес.