Лошадь укусила актрису Джессику Честейн за грудь

Об этом Джессика Честейн рассказала в социальной сети. Там актриса опубликовала небольшое видео данного необычного происшествия. Она подошла к владельцу лошади и поинтересовалась, можно ли ей прикоснуться к животному. В этот момент, когда артистка даже не успела закончить свой вопрос, сама лошадь проявила инициативу. Она схватила актрису прямо за грудь. Звезда не ожидала такого и быстро отошла назад.«Поверить не могу, что выжила», - так Джессика Честейн прокомментировала данный инцидент. На самом видео слышно, как актриса говорит: «Она схватила меня прямо за грудь, невероятно». После этого знаменитость все-таки хотела потрогать лошадь за голову, но в итоге передумала: «Нет, я не буду этого делать».Поклонники Джессики Честейн положительно отреагировали на данный инцидент. Многие подписчики посчитали это происшествие смешным и забавным, но не все разделили такого мнения. Некоторые считают данную ситуацию опасной и напомнили, что актриса могла серьезно пострадать. Также поклонники пожелали ей здоровья и отметили, что в следующий раз звезде надо быть аккуратнее.