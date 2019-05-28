АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Частые изменения настроения могут сигнализировать о развитии диабета 2 типа
EUR 72.19 USD 64.46
Курс валют на 28.05.2019

Лошадь укусила актрису Джессику Честейн за грудь

Известная голливудская актриса Джессика Честейн стала жертвой необычного нападения. Прямо на улице звезда увидела лошадь и хотела ее погладить, но та укусила знаменитость буквально за грудь.
Лошадь укусила актрису Джессику Честейн за грудь

Об этом Джессика Честейн рассказала в социальной сети. Там актриса опубликовала небольшое видео данного необычного происшествия. Она подошла к владельцу лошади и поинтересовалась, можно ли ей прикоснуться к животному. В этот момент, когда артистка даже не успела закончить свой вопрос, сама лошадь проявила инициативу. Она схватила актрису прямо за грудь. Звезда не ожидала такого и быстро отошла назад.

«Поверить не могу, что выжила», - так Джессика Честейн прокомментировала данный инцидент. На самом видео слышно, как актриса говорит: «Она схватила меня прямо за грудь, невероятно». После этого знаменитость все-таки хотела потрогать лошадь за голову, но в итоге передумала: «Нет, я не буду этого делать».

Поклонники Джессики Честейн положительно отреагировали на данный инцидент. Многие подписчики посчитали это происшествие смешным и забавным, но не все разделили такого мнения. Некоторые считают данную ситуацию опасной и напомнили, что актриса могла серьезно пострадать. Также поклонники пожелали ей здоровья и отметили, что в следующий раз звезде надо быть аккуратнее.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Любовь Толкалина продемонстрировала
Volvo назвала российские цены на новый
Из-за вранья Феофилактовой относительно
Лолита заявила о своем безразличии к
Названы продукты, помогающие избавиться
Летом в Крыму пройдет международный
В Саратовской области после нападения
Ученые объяснили, чем опасен для
Ксения Бородина назвала платье Саши
Лошадь укусила актрису Джессику Честейн
Ноутбук HP Envy оснащен уникальной
Вирус герпеса способен ускорять
Фигуристка Ирина Слуцкая готовится к
«Недавно у нее на замене Ксюша Бородина
Компания Fiat отзывает в России 71
«Просто зверь»: Муж Леры Кудрявцевой
Ученые из США развенчали семь самых
Ferrari опубликовала тизер к новой
Качественный сон является ключом к
Ольга Сударкина раскритиковала в Сети
Сергей Астахов в юности заработал на
Медики раскрыли причины возникновения
В третьей части «Человека-паука» может
В Роспотребнадзоре напомнили, как не
"Уйти, пока мы еще чемпионы": Группа
ASRock представила первую в мире
Психологи назвали шесть самых
Леонид Агутин поздравил пограничников с
Tesla анонсировала премьеру загадочной
Анна Седокова показала фанатам свою
Просмотреть все новости