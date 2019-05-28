Компания Fiat отзывает в России 71 автомобиль





Сайт Росстандарта обнародовал информацию об утверждении программы отзыва компанией Fiat более 70 моделей автомобиля Ducato. Продажи всех транспортных средств, попавших в перечень для отзыва, были проданы начиная с мая 2018 года.Причиной такого шага одного из лидеров автомобилестроения стали возможные несоответствия, выявленные экспертами во время производства дроссельных корпусов. Из-за этого муфта подачи воздуха в дроссельный корпус могла самостоятельно отделиться, что спровоцировало бы потерю мощности, вызванной зажиганием контрольной лампы, сигнализирующей о неисправностях двигателя.Все владельцы машин Fiat Ducato, внесенных в список для отзыва, получат уведомление, после чего смогут доставить авто в наиболее удобный для них сервисный центр. Во всех таких транспортных средствах будут заменены металлические муфты и хомуты, при этом все работы оплатит компания-производитель.