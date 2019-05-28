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Компания Fiat отзывает в России 71 автомобиль

По сообщению Росстандарта, более семи десятков единиц Fiat Ducato будет отозвано производителем в ближайшее время. Такой шаг итальянская корпорация предприняла добровольно по согласованию с российской стороной.
Компания Fiat отзывает в России 71 автомобиль

Сайт Росстандарта обнародовал информацию об утверждении программы отзыва компанией Fiat более 70 моделей автомобиля Ducato. Продажи всех транспортных средств, попавших в перечень для отзыва, были проданы начиная с мая 2018 года.

Причиной такого шага одного из лидеров автомобилестроения стали возможные несоответствия, выявленные экспертами во время производства дроссельных корпусов. Из-за этого муфта подачи воздуха в дроссельный корпус могла самостоятельно отделиться, что спровоцировало бы потерю мощности, вызванной зажиганием контрольной лампы, сигнализирующей о неисправностях двигателя.

Все владельцы машин Fiat Ducato, внесенных в список для отзыва, получат уведомление, после чего смогут доставить авто в наиболее удобный для них сервисный центр. Во всех таких транспортных средствах будут заменены металлические муфты и хомуты, при этом все работы оплатит компания-производитель.



 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:28

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