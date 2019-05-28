Ноутбук HP Envy оснащен уникальной деревянной отделкой





Американская компания HP, давно зарекомендовавшая себя качественными высокотехническими продуктами, выпустила новый ноутбук. Уникальный портативный компьютер отделан деревом, причем это не имитация, а настоящие деревянные элементы.Необычная отделка будет доступна сразу для четырех моделей Envy с диагоналями экрана в 13, 15 и 17 дюймов.Деревом отделана только зона перед панелью клавиатуры, поэтому при закрытой крышке гаджета стильный дизайн не заметен. При этом производитель создал три варианта премиальной отделки ноутбука, темно-коричневый орех в черном корпусе и березовое дерево в серебристом и белом корпусах. Учитывая то, что древесина имеет своеобразный природный узор каждый экземпляр такого ноутбука будет по-настоящему уникальным.Все устройства Envy Wood оснащены процессорами AMD и Intel, на полках магазинов ноутбуки появятся уже осенью этого года. Стоимость престижных девайсов пока не известна, по предположениям техноэкспертов, цену производитель сообщит накануне выхода устройства на рынок.