Ноутбук HP Envy оснащен уникальной деревянной отделкой
Компания HP представила необычный ноутбук, на выставке Computex 2019 инженеры корпорации продемонстрировали гаджет HP Envy с деревянной обшивкой. В продаже будет сразу три варианта отделки.
Американская компания HP, давно зарекомендовавшая себя качественными высокотехническими продуктами, выпустила новый ноутбук. Уникальный портативный компьютер отделан деревом, причем это не имитация, а настоящие деревянные элементы.
Необычная отделка будет доступна сразу для четырех моделей Envy с диагоналями экрана в 13, 15 и 17 дюймов.
Деревом отделана только зона перед панелью клавиатуры, поэтому при закрытой крышке гаджета стильный дизайн не заметен. При этом производитель создал три варианта премиальной отделки ноутбука, темно-коричневый орех в черном корпусе и березовое дерево в серебристом и белом корпусах. Учитывая то, что древесина имеет своеобразный природный узор каждый экземпляр такого ноутбука будет по-настоящему уникальным.
Все устройства Envy Wood оснащены процессорами AMD и Intel, на полках магазинов ноутбуки появятся уже осенью этого года. Стоимость престижных девайсов пока не известна, по предположениям техноэкспертов, цену производитель сообщит накануне выхода устройства на рынок.
Американская компания HP, давно зарекомендовавшая себя качественными высокотехническими продуктами, выпустила новый ноутбук. Уникальный портативный компьютер отделан деревом, причем это не имитация, а настоящие деревянные элементы.
Необычная отделка будет доступна сразу для четырех моделей Envy с диагоналями экрана в 13, 15 и 17 дюймов.
Деревом отделана только зона перед панелью клавиатуры, поэтому при закрытой крышке гаджета стильный дизайн не заметен. При этом производитель создал три варианта премиальной отделки ноутбука, темно-коричневый орех в черном корпусе и березовое дерево в серебристом и белом корпусах. Учитывая то, что древесина имеет своеобразный природный узор каждый экземпляр такого ноутбука будет по-настоящему уникальным.
Все устройства Envy Wood оснащены процессорами AMD и Intel, на полках магазинов ноутбуки появятся уже осенью этого года. Стоимость престижных девайсов пока не известна, по предположениям техноэкспертов, цену производитель сообщит накануне выхода устройства на рынок.
Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:50