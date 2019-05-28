В России отмечают День пограничника: Известные отечественные звезды, служившие в пограничных войсках

Леонид Агутин

Борис Галкин

Михаил Гребенщиков

Владимир Шахрин

Николай Трубач

Ярослав Бойко

Эрнест Мацкявичюс





Популярный российский певец Леонид Агутин имел возможность пропустить службу благодаря связям отца, но не сделал этого. Артист служил на границе СССР около Финляндии в Калевальском погранотряде. Талантливого исполнителя заметили в окружной комиссии и позвали его на работу в местном отряде. Затем Агутин отправился в Ленинград, где во время службы трудился в Краснознаменном ансамбле Северо-Западного пограничного округа. В то время певец начал регулярно уходить в “самоволку”, что заметило руководство. За нарушение дисциплины Агутин вернулся на заставу, где трудился поваром, а затем срок службы подошел к концу.Советский и российский актер Борис Галкин после окончания Щукинского училища в 1969 году был призван в ряды армии. Артист год служил в погранвойсках, но был освобожден досрочно для участия в съемках. Артиста забрали для работы над фильмом “Эхо далеких снегов”, но военная служба стала важнейшей темой его творчества. Борис Галкин неоднократно выступал в роли солдата, а также долгое время являлся ведущим программы “Служу Отчизне!” на “Первом канале”.Певец и композитор Михаил Гребенщиков прославился после участия в телепроекте “Фабрика звезд”, где занял третье место. В его жизни было место армии, куда он поступил после окончания Воронежского монтажного техникума. Будущего артиста зачислили в пограничные войска, где он проходил службу в Калининградской области на границе с Литвой. Изначально его принимали на флот в подплав, но неким образом он ухитрился попасть в пограничные войска, где срок службы меньше. Михаил Гребенщиков уходил со службы в звании сержанта, будучи командиром отделения.Музыкант Владимир Шахрин стал известен как основатель и лидер группы “Чайф”. Заниматься музыкой артист стал с юных лет и уже в школе был участником музыкальной группы. Сразу после школы в 1978 году Шахрина приняли на службу в пограничные войска. Изначально его определили на заставу на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Однако спустя полгода его определили в ансамбль песни и пляски Дальневосточного пограничного округа в Хабаровске. Служба была окончена в 1980 году, а уже с 1981 Шахрин окончил Свердловский монтажный техникум.Заслуженный артист Украины, а также известный российский эстрадный певец Николай Трубач проходил службу в морской части. Артист проявил талант в школьные годы, играя на трубе в детском эстрадном оркестре под руководством Семена Деньковича. В музыкальное училище он поступил сразу на второй курс и окончил его по двум специальностям, а после учебы его призвали в армию. Служба проходила в морских частях пограничных войск в Анапе. Уже на второй год Трубача взяли в военный оркестр, а незадолго до окончания армии он сделал свои пробные записи.Российский актер Ярослав Бойко родился в неполной семье, где мать работала заместителем директора фотоателье. При этом бабушка была майором инженерных войск, а дядя являлся капитаном первого ранга военно-морского флота. Под влиянием родственников он мечтал быть военным, поэтому после 8 класса пытался поступить в Киевское суворовское военное училище, но не прошел по конкурсу и выбрал техническую профессию. Учебу он бросил во время практики на третьем курсе и был зачислен в ряды пограничных войск. Служба проходила на советско-румынской границе, где он прочитал свою первую в жизни книгу “Тарас Бульба”, находясь в санчасти.Российский журналист и телеведущий литовского происхождения родился в семье режиссера и журналистки и рос в творческой атмосфере. С 10 лет он жил в Москве и попал на службу в армию сразу после окончания школы. Эрнест Мацкявичюс не намеревался уклонится от армии и сразу после службы в пограничных войсках поступил на факультет журналистики МГУ. В результате плодотворного карьерного пути журналист был награжден орденом Дружбы в 2014 году. Еще раньше, в 2008 году, Мацкявичюса удостоили медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” за активную общественную деятельность.