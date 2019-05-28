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Ольга Сударкина раскритиковала в Сети сестер Ольгу и Алену Рапунцель

Бывшая участница проекта "Дом-2" Ольга Сударкина в очередной раз выступила с критикой в адрес сестер Ольги и Алены Рапунцель. По словам экс-проектантки, девушки ведут себя непристойно, а у старшей сестры и вовсе наблюдаются признаки шизофрении.
Ольга Сударкина раскритиковала в Сети сестер Ольгу и Алену Рапунцель

По данным издания life-dom2.su, Ольга Сударкина считает, что Ольга Рапунцель на проекте делает все исключительно ради собственной выгоды, прикрываясь маленькой дочерью Василисой, которая ей совсем не нужна. Дмитрий Дмитренко также не является для девушки авторитетом или значимым в жизни человеком, потому "бренд" проекта "Дом-2" то и дело устраивает ему истерики.

Ольга Сударкина высказалась и против непонятных отношений Алены Рапунцель с бывшим избранником Ильей Яббаровым, который изо всех сил пытается наладить общение с матерью своего маленького сына Богдана. До романа с Рапунцель-младшей саратовский шансонье был молодым человеком супруги Дмитрия Дмитренко, а потому это беспринципно.

Ольга Сударкина практически уверена в том, что до жизни в Периметре Алена Рапунцель занималась эскортом, как и ее старшая сестра, однако ей повезло не попасться.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:49

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