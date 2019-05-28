Ferrari опубликовала тизер к новой модели F8 Tributo





В марте этого года в Женеве была показана модель Ferrari F8 Tributo. Автомобиль оснащен самым мощным V-образным 8-цилиндровым двигателем от Ferrari, который создавали в Маранелло, родном городе компании. Благодаря этому мотору, F8 стал таким же мощным, как 488 Pista с 720 лошадиными силами. F8 разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды. Машина оснащена гибридной установкой, предлагающей комбинированную мощность в 986 лошадиных сил. Известно, что суперкар будет полноприводным.Внимание зрителя авторы ролика старались сосредоточить на мощном моторе, скорости, которую способен развить автомобиль, и на привлекательном внешнем виде машины. Подписчики канала высоко оценили представленный ролик. Некоторые отметили, что представили себя за рулем этого автомобиля, и это было одно из лучших впечатлений в их жизни.