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Ученые из США развенчали семь самых распространенных мифов о сексе

Ученые из США смогли развенчать семь самых распространенных мифов, относящихся к сексу. Так, для дам не имеет значения размер мужского достоинства, а представители сильного пола не думают об интиме постоянно, сообщает The Sun.

Ученые из США развенчали семь самых распространенных мифов о сексе

Одним из самых распространенных заблуждений считается, что мужчины думают о сексуальной близости каждые семь секунд. Исследования специалистов из Университета штата Огайо позволили прийти к выводу, что это утверждение не соответствует действительности. В ходе эксперимента 283 студента должны были нажимать на кнопки как только у них появлялась мысль о сексе. Специалисты обнаружили: парни "мечтали" о близости 18 раз в день, а девушки - 10. Самые увлеченные этой темой молодые люди нажали на кнопку 388 раз, что говорит об одной мысли в две минуты.
Ученые из США развенчали семь самых распространенных мифов о сексе

После научной работы, где приняли участие 114 мужчин, специалисты опровергли миф о том, что весной либидо возрастает. Участники должны были оценить насколько привлекательны девушки, изображенные на фото, на протяжении нескольких месяцев. Ученые выяснили: зимой мужчины хотели больше заниматься сексом.

Издание Marie Claire провело опрос 3000 женщин с целью узнать, смотрят ли дамы фильмы для взрослых. Результаты показали: практически треть дам просматривает порно раз в неделю, остальные - несколько раз в месяц. Это опровергает утверждение о том, что слабый пол не интересуют порнофильмы.

Устрицы нельзя называть афродизиаком. В 2015 году исследователи обнаружили, что употребление моллюсков очень слабо поднимает тестостерон. Специалисты также пришли к выводу, что мужчины зря комплексуют из-за размеров своих органов, так как женщин удовлетворяют параметры их пенисов.
Ученые из США развенчали семь самых распространенных мифов о сексе

Согласно главным эволюционным теориям, для мужчин важен интим с как можно большим количеством женщин для продолжения рода, а дамы заняты поиском преданного партнера. Ученые отметили, что для обоих полов важны новые партнеры. Еще одним заблуждением является и то, что сексуальный пик у прекрасного пола наступает в 28, а у мужчин- в 18 лет. По словам экспертов, любой интим, возникающий до или после "пика" - субпараметр. Утверждение не соответствует правде, заключили светила науки.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:13

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