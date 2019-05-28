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Звезда “Теории большого взрыва” Джонни Галэки рассекретил пол будущего ребенка

Американский актер Джонни Галэки рассекретил пол своего будущего ребенка. Известный по сериалу “Теория большого взрыва” артист опубликовал в Instagram фотографию с вечеринки в честь малыша.
Звезда “Теории большого взрыва” Джонни Галэки рассекретил пол будущего ребенка

Не так давно Джонни Галэки сообщил, что он и его возлюбленная Алайна Мейер станут родителями, а накануне пара рассекретила пол первенца. Посредством вечеринки в голубых тонах пара показала, что ожидает рождения мальчика. На мероприятии присутствовали родственники и друзья возлюбленных, а снимки с вечеринки были опубликованы в Instagram. В режиме Stories Алайна Мейер поздравила тех поклонников, кто голосовал за рождения мальчика, поскольку их предположения оказались верны.

В комментариях фолловеры горячо поздравили пару с пополнением и выразили свой восторг от опубликованных фотографий. Будущему малышу пары было адресовано множество пожеланий.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:26

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