Звезда “Теории большого взрыва” Джонни Галэки рассекретил пол будущего ребенка

Не так давно Джонни Галэки сообщил, что он и его возлюбленная Алайна Мейер станут родителями, а накануне пара рассекретила пол первенца. Посредством вечеринки в голубых тонах пара показала, что ожидает рождения мальчика. На мероприятии присутствовали родственники и друзья возлюбленных, а снимки с вечеринки были опубликованы в Instagram. В режиме Stories Алайна Мейер поздравила тех поклонников, кто голосовал за рождения мальчика, поскольку их предположения оказались верны.В комментариях фолловеры горячо поздравили пару с пополнением и выразили свой восторг от опубликованных фотографий. Будущему малышу пары было адресовано множество пожеланий.