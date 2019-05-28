АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Частые изменения настроения могут сигнализировать о развитии диабета 2 типа
EUR 72.19 USD 64.46
Курс валют на 28.05.2019

В третьей части «Человека-паука» может появиться Веном

В третьей части «Человека-паука» с Томмом Холландом может появиться ожидаемый гость – Веном в исполнении Тома Харди. Именно ради подобной возможности компания Sony пожертвовала рейтингом R, запрещающим просмотр детям в возрасте до 17 лет.
В третьей части «Человека-паука» может появиться Веном

О появлении Венома в третьей части «Человека-паука» заявил инсайдер Роджер Уорделла. На подобное решение Sony повлиял отличный результат дебютного «Венома», в мировом прокате он собрал 855 млн долларов. Именно поэтому стало возможным включение данного персонажа в популярную серию.

Стоит отметить, что планы по появлению Венома в третьей части «Человека-паука» не являются вопросом ближайших лет. Премьера второй картины этой серии произойдет летом 2019 года, а съемки сиквела «Венома» только начались. Несмотря на это, аналитики отмечают, подобный ход вполне укладывается в общую политику Sony по развитию данной франшизы. Уже сейчас идет работа над фильмом о другом злодее из вселенной «Человека-паука» – Морбиусе. В одноименном фильме сыграет Джаред Лето, съемки происходят в настоящий момент.

Напомним, Том Холланд дебютировал в роли супергероя в фильме «Первый Мститель: Противостояние». Позже он получил свой сольный дебют в «Человеке-пауке», а затем снялся в двух последних частях «Мстителей». Компании Marvel и Sony тесно взаимодействуют в данном вопросе, так как права на героя в сине-красном трико принадлежат последней.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Просто зверь»: Муж Леры Кудрявцевой
Ученые из США развенчали семь самых
Ferrari опубликовала тизер к новой
Качественный сон является ключом к
Ольга Сударкина раскритиковала в Сети
Сергей Астахов в юности заработал на
Медики раскрыли причины возникновения
В третьей части «Человека-паука» может
В Роспотребнадзоре напомнили, как не
"Уйти, пока мы еще чемпионы": Группа
ASRock представила первую в мире
Психологи назвали шесть самых
Леонид Агутин поздравил пограничников с
Tesla анонсировала премьеру загадочной
Анна Седокова показала фанатам свою
Рогозин выступил против участия России
Звезда “Теории большого взрыва” Джонни
При установке последнего обновления для
Ученые: Пробиотики в йогурте помогут
Потап и Настя Каменских рассказали о
Правительство поддержало повышение в
В продажу поступил новый смартфон
Саймон Марданшин провел на «Острове
Кортни Кардашьян сфотографировалась
В Британии за надругательство над
Треть клиентов Московского кредитного
Ученые рассказали, что поможет
Промсвязьбанк и GetStar запустили
Ученые: Частые изменения настроения
Валера Блюменкранц опроверг слова Ирины
Просмотреть все новости