В третьей части «Человека-паука» может появиться Веном





О появлении Венома в третьей части «Человека-паука» заявил инсайдер Роджер Уорделла. На подобное решение Sony повлиял отличный результат дебютного «Венома», в мировом прокате он собрал 855 млн долларов. Именно поэтому стало возможным включение данного персонажа в популярную серию.Стоит отметить, что планы по появлению Венома в третьей части «Человека-паука» не являются вопросом ближайших лет. Премьера второй картины этой серии произойдет летом 2019 года, а съемки сиквела «Венома» только начались. Несмотря на это, аналитики отмечают, подобный ход вполне укладывается в общую политику Sony по развитию данной франшизы. Уже сейчас идет работа над фильмом о другом злодее из вселенной «Человека-паука» – Морбиусе. В одноименном фильме сыграет Джаред Лето, съемки происходят в настоящий момент.Напомним, Том Холланд дебютировал в роли супергероя в фильме «Первый Мститель: Противостояние». Позже он получил свой сольный дебют в «Человеке-пауке», а затем снялся в двух последних частях «Мстителей». Компании Marvel и Sony тесно взаимодействуют в данном вопросе, так как права на героя в сине-красном трико принадлежат последней.