Потап и Настя Каменских рассказали о крупных ссорах во время совместной работы

Как отметил Потап, его новоиспеченная супруга имеет сложный характер и никого не слушает. Настя Каменских ответила, что однажды они поссорились во время гастролей и не разговаривали полтора месяца. В тот период существовал дуэт “Потап и Настя” и артисты каждый день выступали на сцене вместе, а потом молча разъезжались в разные гостиницы. Супруги признались, что могут вспылить из-за плохого настроения, а их отношения не всегда были спокойными.Сотрудничество Потапа и Насти Каменских началось в 2006 году, а настоящим прорывом для дуэта стала песня “Не пара”. Слухи о романтической связи между музыкантами появились еще во время брака Алексея Потапенко с Ириной Горовой, с которой сейчас продюсер остается в дружеских отношениях.