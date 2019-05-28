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Потап и Настя Каменских рассказали о крупных ссорах во время совместной работы

Популярные музыканты Потап и Настя Каменских поделились рассказами о своих ссорах во время совместной работы. Откровенное интервью звезды дали в программе “Светская жизнь” на YouTube-канале “1+1”.
Потап и Настя Каменских рассказали о крупных ссорах во время совместной работы

Как отметил Потап, его новоиспеченная супруга имеет сложный характер и никого не слушает. Настя Каменских ответила, что однажды они поссорились во время гастролей и не разговаривали полтора месяца. В тот период существовал дуэт “Потап и Настя” и артисты каждый день выступали на сцене вместе, а потом молча разъезжались в разные гостиницы. Супруги признались, что могут вспылить из-за плохого настроения, а их отношения не всегда были спокойными.

Сотрудничество Потапа и Насти Каменских началось в 2006 году, а настоящим прорывом для дуэта стала песня “Не пара”. Слухи о романтической связи между музыкантами появились еще во время брака Алексея Потапенко с Ириной Горовой, с которой сейчас продюсер остается в дружеских отношениях.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:08

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