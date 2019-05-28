Ученые: Частые изменения настроения могут сигнализировать о развитии диабета 2 типа





Доказано, что симптомы диабета включают не только физические, но и эмоциональные проявления из-за повышения уровня глюкозы. При диабете 2 типа ухудшается зрение, раны теряют способность быстро затягиваться, а также пациент жалуется на онемение и покалывание в руках и ногах. Такие чувства, как раздражительность, гнев и другие сильные эмоции, которые заставляют человека плакать без причины, являются общими симптомами диабета 2 типа. Серьезность перепадов настроения индивидуальна для каждого человека, например, болезнь может проявляться чувством странности, дискомфортом и эмоциональной неуравновешенностью.Выражение своих эмоций близким и коллегам по работе становится первым шагом при борьбе с симптомами недуга. Выбор здоровой сбалансированной диеты не только поможет повысить уровень сахара в крови, но и улучшить психологическое самочувствие. Занятия спортом смогут стабилизировать настроение благодаря эндорфинам. При выполнении упражнений резистентность к инсулину снижается, и клетки могут более эффективно использовать глюкозу в организме. Медики советуют вне зависимости от наличия проблем снижать употребление сахара.