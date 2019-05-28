Валера Блюменкранц опроверг слова Ирины Пингвиновой о том, что у них было «волшебство»
Участница «Острова любви» Ирина Пингвинова разрыдалась, когда потенциальный избранник Валера Блюменкранц опроверг ее слова о том, что у них было «волшебство». По словам бывшего супруга Таты Абрамсон, он жалеет, что доверился «маленькой девочке».
Не секрет, что всего за несколько дней близкого общения с Блюменкранцем Пингвинова поверила, что ее чувства могут быть взаимными. Невзирая на скептический настрой к их отношениям самого Валерия, Ирина продолжала теплить надежды на то, что у них все-таки будет совместное будущее.
Сначала Пингвинова и Блюменкранц настаивали на том, что не хотят торопить события, впрочем, недавний выпуск «Острова любви» говорит сам за себя. Дело в том, что Ирина призналась Юлии Ефременковой на Лобном месте, что поездка в гостиницу без камер закончилась для нее с Валерием «волшебством».
Девушка подчеркнула, что ни о чем не жалеет, ведь ей на самом деле очень симпатичен Валерий. По словам Ирины, она готова даже ждать, когда ее потенциальный возлюбленный наконец-таки воспылает к ней ответными чувствами.
Однако подобные признания Пингвиновой по достоинству не оценил Блюменкранц, который поспешил опровергнуть ее слова о «волшебстве», а также указать на то, что больше никогда не доверит девушке своих секретов.
Не секрет, что всего за несколько дней близкого общения с Блюменкранцем Пингвинова поверила, что ее чувства могут быть взаимными. Невзирая на скептический настрой к их отношениям самого Валерия, Ирина продолжала теплить надежды на то, что у них все-таки будет совместное будущее.
Сначала Пингвинова и Блюменкранц настаивали на том, что не хотят торопить события, впрочем, недавний выпуск «Острова любви» говорит сам за себя. Дело в том, что Ирина призналась Юлии Ефременковой на Лобном месте, что поездка в гостиницу без камер закончилась для нее с Валерием «волшебством».
Девушка подчеркнула, что ни о чем не жалеет, ведь ей на самом деле очень симпатичен Валерий. По словам Ирины, она готова даже ждать, когда ее потенциальный возлюбленный наконец-таки воспылает к ней ответными чувствами.
Однако подобные признания Пингвиновой по достоинству не оценил Блюменкранц, который поспешил опровергнуть ее слова о «волшебстве», а также указать на то, что больше никогда не доверит девушке своих секретов.
«Я теперь понимаю, что Ирине доверять нельзя! Абсолютно! Теперь я ей никогда не расскажу своих секретов. И вообще... Я не считаю захват анаконды – волшебством! Захват анаконды и волшебство - это совершенно разные вещи! Я сейчас вот сижу слушаю и офигеваю!» - заявил Валера.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:13