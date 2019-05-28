Валера Блюменкранц опроверг слова Ирины Пингвиновой о том, что у них было «волшебство»

«Я теперь понимаю, что Ирине доверять нельзя! Абсолютно! Теперь я ей никогда не расскажу своих секретов. И вообще... Я не считаю захват анаконды – волшебством! Захват анаконды и волшебство - это совершенно разные вещи! Я сейчас вот сижу слушаю и офигеваю!» - заявил Валера.



