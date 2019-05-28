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Психологи назвали шесть самых распространенных вещей, о которых лгут мужчины

Специалисты Personality and Social Psychology выяснили шесть главных вещей, о которых чаще всего лгут представители сильного пола. Для этого психологи проанализировали профили 80 мужчин, зарегистрированных на сайте знакомств.

Психологи назвали шесть самых распространенных вещей, о которых лгут мужчины

Эксперты выяснили, что большинство мужчин в поисках избранницы склонны скрывать свой настоящий рост, указывая, что они выше, чем в реальности. Они также преувеличивают свои сексуальные возможности. Как отметил Дадли Дэнофф, практически 30 миллионов мужчин в США до 65 лет страдают от эректильной дисфункции. Уролог отметил, что эти люди очень часто просят его помочь с какими-либо другими проблемами, а потом, якобы, случайно, просят порекомендовать препарат для лечения эректильной дисфункции.

Еще один признак, указывающий на то, что избранник что-то скрывает от девушки - это совершенные ошибки. Мужчины не любят разочаровывать окружающих, беспокоясь из-за потери уважения. Они хотят создавать впечатление уверенных в себе, самодостаточных людей, поэтому лгут о собственных промахах другим и, в первую очередь, себе.
Психологи назвали шесть самых распространенных вещей, о которых лгут мужчины

Среди вещей, о которых лжет мужской пол, оказались фантазии и прошлые отношения. Так, согласно исследованиям, мужчины время от времени "мечтают" о ком-то другом кроме партнера во время занятий сексом. Данный факт не желает признавать ни один представитель сильного пола. Британский сайт знакомств опросил две тысячи пользователей и выяснил: 44% мужчин говорили неправду своим бывшим избранницам об изменах.
Психологи назвали шесть самых распространенных вещей, о которых лгут мужчины

Самой нелепой ложью и большим заблуждением ученые назвали утверждение мужчин о том, что они не нуждаются в женщине и могут действовать самостоятельно. Так происходит из-за навязанных СМИ стереотипов. Человек - существо социальное, поэтому он нуждается в партнере, заключили психологи.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:04

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