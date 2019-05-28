Ученые рассказали, что поможет предотвратить перепады настроения у женщин





Добавка этого элемента в рацион поможет избавить представительниц прекрасного пола от симптомов предменструального синдрома. Согласно статистике, из-за ПМС чувствуют дискомфорт около 70% женщин. Зарубежные специалисты выяснили, что 250-400 граммов магния при ежедневном приеме способствуют уменьшению боли в груди, головных болей, профилактике увеличения веса и тяге к сладкому.Магний позволяет увеличить ГАМК, являющийся важнейшим нейромедиатором нервной системы, который может снижать активность нейронов, связанных с ощущениями страха или тревоги. Это позволяет человеку быстрее расслабляться и лучше спать. Микроэлемент содержится в руколле, капусте, шпинате, миндале, авокадо, кешью, черных бобах и тыквенных семечках.По словам экспертов, при регулярном употреблении перечисленных продуктов, эффект можно будет увидеть через несколько месяцев. Улучшение состояния зависит также от тяжести предменструального синдрома и рациона женщины. Сладкоежки и любительницы соков, газировок и алкогольных напитков и те, кто часто подвергаются стрессам, имеют недостаточно магния в организме. Специалисты рекомендуют перед началом приема добавок с магнием обратиться к врачу, который определит суточную норму микроэлемента.