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Ученые рассказали, что поможет предотвратить перепады настроения у женщин

Ученые провели ряд исследований, подтвердивших, что предотвратить перепады настроения у женщин может магний. Микроэлемент содержится во многих популярных продуктах питания.

Ученые рассказали, что поможет предотвратить перепады настроения у женщин

Добавка этого элемента в рацион поможет избавить представительниц прекрасного пола от симптомов предменструального синдрома. Согласно статистике, из-за ПМС чувствуют дискомфорт около 70% женщин. Зарубежные специалисты выяснили, что 250-400 граммов магния при ежедневном приеме способствуют уменьшению боли в груди, головных болей, профилактике увеличения веса и тяге к сладкому.

Магний позволяет увеличить ГАМК, являющийся важнейшим нейромедиатором нервной системы, который может снижать активность нейронов, связанных с ощущениями страха или тревоги. Это позволяет человеку быстрее расслабляться и лучше спать. Микроэлемент содержится в руколле, капусте, шпинате, миндале, авокадо, кешью, черных бобах и тыквенных семечках.

По словам экспертов, при регулярном употреблении перечисленных продуктов, эффект можно будет увидеть через несколько месяцев. Улучшение состояния зависит также от тяжести предменструального синдрома и рациона женщины. Сладкоежки и любительницы соков, газировок и алкогольных напитков и те, кто часто подвергаются стрессам, имеют недостаточно магния в организме. Специалисты рекомендуют перед началом приема добавок с магнием обратиться к врачу, который определит суточную норму микроэлемента.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:33

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