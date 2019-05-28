«Кристальная репутация»: Елена Малышева прокомментировала новую публикацию Валерии в постели с незнакомцем

На снимке «партнер» Валерии прикрывает лицо несколькими картами, а певица лежит рядом в пижаме. В подписи к фото звезда написала, что так проводит прекрасный вечер и предложила фанатам угадать, кто же запечатлен рядом с ней. Валерия пообещала спустя два дня раскрыть имя мужчины в разделе Stories.На публикацию отреагировала Елена Малышева, написав: «Я очень надеюсь, что это запись шоу «Эмпатия Манучи» с Вячеславом Манучаровым. Все остальное мне даже страшно предположить. Лерочка!!! У тебя кристальная репутация!». Фанаты также предположили, что публикация не имеет никакого отношения к изменениям в личной жизни знаменитости. К слову, Валерия длительное время является супругой Иосифа Пригожина. Пара считается одной из самых крепких и счастливых в российском шоу-бизнесе.