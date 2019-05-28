Елизавета Боярская ревнует мужа Максима Матвеева





Дочь Михаила Боярского и ее супруг вместе воспитывают двоих детей Андрея и Григория. В интервью редактору издания Hello! Светлане Бондарчук актриса рассказала, что считает себя ревнивой, но смогла научиться бороться со своими эмоциями, чтобы Матвееву было комфортно. Елизавета Боярская не стесняет возлюбленного, стараясь не нарушать границ, поэтому ждет ответной реакции и от мужа.По ее словам, Максим Матвеев также ценит ее время, увлечения, интересы. Актер больше снимается в последнее время, чем его супруга, так как она проводит много времени с детьми, но когда Боярской предлагают интересный сценарий, то любимый не отговаривает ее, а предлагает спланировать все так, чтобы всем было удобно.Звезда театра и кино утверждает, что им с мужем важно и нужно быть вместе, но не менее важно - давать человеку возможность заниматься любимым делом. Елизавета Боярская призналась, что после родов ей удалось очень быстро вернуться в прежнюю форму, придерживаясь диеты кормящей мамы.