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Менеджер Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о попытках певицы защищать свой дом

Менеджер певицы Юлии Началовой рассказала, как покойная звезда защищала свой дом. На своей странице в сети Instagram Анна Исаева показала квартиру артистки и выразила свое мнение по поводу происходящего на Троекуровском кладбище.
Менеджер Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о попытках певицы защищать свой дом

Анна Исаева показала зеркало и тумбочку в прихожей Юлии Началовой, которые находятся слева от входа. На снимке запечатлена икона, изображение Началовой, ее личные вещи и фигурка руки, защищающая от сглаза. Менеджер певицы отметила, что при жизни звезда защищала свой дом от внимания и отказывалась от съемок там. Исаева получает массу телефонных звонков от журналистов, информирующих о происходящем на Троекуровском кладбище. Однако менеджер Началовой не верит, что у ее могилы происходит вакханалия, поскольку называет ее поклонников людьми с чистыми помыслами. Также Анна Исаева отказалась комментировать эту тему, отметив, что семья Юлии Началовой и обычные граждане обязаны защищать и сохранять память о покойной.

Анна Исаева призналась, что у нее пытаются выяснить, был ли дар у Юлии Началовой, на что она отвечает, что певица была человеком из народа. Менеджер звезды посоветовала быть аккуратными в вопросах веры, как артистка, которая не пускала чужих в свой дом.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:25

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