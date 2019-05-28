Телеведущий Борис Корчевников сильно поправился

Борис Корчевников является ведущим программы “Судьба человека”, а также ему удается не только работать на канале “Спас”, но заниматься созданием нескольких проектов для “Россия 1”. После нового выпуска “Судьбы человека” поклонники актера присмотрелись к его внешности и заметили некоторые изменения. По мнению общественности, после набора веса Корчевников стал выглядеть более солидно, что изменило его до неузнаваемости.Раннее Борис Корчевников отмечал, что поддерживает физическую форму только благодаря работе и не увлекается фитнесом или диетами. Свободное время артист проводит в святых местах и церквях, поскольку вера помогла ему реабилитироваться после операции по удалению опухоли мозга. Поклонники предполагают, что именно из-за лечения артист набрал несколько килограммов.