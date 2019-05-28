Антон Гусев раскритиковал Евгению Феофилактову за воспитание сына Даниэля и намерен отобрать его у нее

"Евгения Феофилактова – отвратительная мать. Она превратила нашего ребенка в существо непонятного пола с сомнительными для мальчика его возраста увлечениями. Он отстает в развитии от сверстников, у него очень плохая память, произношение хромает – не говорю уже об ожирении, которое прослеживается все более очевидно. Плюс, алименты, которые я перечисляю ежемесячно на его обеспечение, она тратит на себя. Надоело. Буду сражаться за то, чтобы сынуля рос со мной – пока он еще мал, все можно исправить, и не допустить, чтобы он вырос женоподобным слюнтяем! Рядом с этой меркантильной черствой женщиной ему не место – она хорошему научить не может!" - рассказал Антон Гусев.

Как пишет издание dom2.love, Антон Гусев считает свою бывшую супругу Евгению Феофилактову меркантильной женщиной, неправильно воспитывающей их общего сына Даниэля. Бизнесмен не хотел бы, чтобы мальчик вырос "женоподобным слюнтяем", а также страдал от ожирения, проявления которого становятся все очевиднее.Стоит отметить, что борьба за опеку над детьми в России - очень сложный процесс, ведь судьи обычно отдают предпочтение проживанию ребенка с родной матерью.Недавно Евгения Феофилактова сменила своему сыну фамилию в социальных сетях, так как, по словам бывшей участницы проекта "Дом-2", над мальчиком начинают смеяться в школе, где он учится.