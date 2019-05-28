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Антон Гусев раскритиковал Евгению Феофилактову за воспитание сына Даниэля и намерен отобрать его у нее

Бывший участник проекта "Дом-2" бизнесмен Антон Гусев раскритиковал бывшую возлюбленную Евгению Феофилактову за воспитание их общего сына Даниэля. Мужчина намерен добиться через суд, чтобы мальчик рос рядом с ним, пока еще есть время все исправить.
Антон Гусев раскритиковал Евгению Феофилактову за воспитание сына Даниэля и намерен отобрать его у нее

Как пишет издание dom2.love, Антон Гусев считает свою бывшую супругу Евгению Феофилактову меркантильной женщиной, неправильно воспитывающей их общего сына Даниэля. Бизнесмен не хотел бы, чтобы мальчик вырос "женоподобным слюнтяем", а также страдал от ожирения, проявления которого становятся все очевиднее.
"Евгения Феофилактова – отвратительная мать. Она превратила нашего ребенка в существо непонятного пола с сомнительными для мальчика его возраста увлечениями. Он отстает в развитии от сверстников, у него очень плохая память, произношение хромает – не говорю уже об ожирении, которое прослеживается все более очевидно. Плюс, алименты, которые я перечисляю ежемесячно на его обеспечение, она тратит на себя. Надоело. Буду сражаться за то, чтобы сынуля рос со мной – пока он еще мал, все можно исправить, и не допустить, чтобы он вырос женоподобным слюнтяем! Рядом с этой меркантильной черствой женщиной ему не место – она хорошему научить не может!" - рассказал Антон Гусев.

Стоит отметить, что борьба за опеку над детьми в России - очень сложный процесс, ведь судьи обычно отдают предпочтение проживанию ребенка с родной матерью.

Недавно Евгения Феофилактова сменила своему сыну фамилию в социальных сетях, так как, по словам бывшей участницы проекта "Дом-2", над мальчиком начинают смеяться в школе, где он учится.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:05

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