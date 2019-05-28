Диана Шурыгина переехала в элитный московский комплекс вместе с мужем Шляниным





После скандальной истории Диане Шурыгиной удалось удачно выйти замуж в 2017 году за Андрея Шлянина. Сейчас супруги вместе почти два года. Звезда российского телевидения активно ведет собственный блог в социальных сетях, где делится с подписчиками советами семейной жизни. Шурыгина считает, что ей очень повезло с избранником - он окружает ее заботой и любовью, несмотря на прошлое.По словам 20-летней Шурыгиной, она не чувствует разницы в возрасте с мужем и не понимает, как Шлянин может жить с такой "капризной и вредной" женой. Она называет мужа очень позитивным и положительным человеком, который стал первым, к чьим словам она впервые стала прислушиваться, пишет "СтарХит".