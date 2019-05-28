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Диана Шурыгина переехала в элитный московский комплекс вместе с мужем Шляниным

Диана Шурыгина, получившая известность благодаря программе "Пусть говорят", вместе со своим мужем, телеоператором Андреем Шляниным, переехала в элитный московский комплекс, расположенный на Дмитровском шоссе. Пара теперь живет по-соседству с такими звездами как Ефим Шифрин, Настя Ивлеева и Екатерина Шпица.

Диана Шурыгина переехала в элитный московский комплекс вместе с мужем Шляниным

После скандальной истории Диане Шурыгиной удалось удачно выйти замуж в 2017 году за Андрея Шлянина. Сейчас супруги вместе почти два года. Звезда российского телевидения активно ведет собственный блог в социальных сетях, где делится с подписчиками советами семейной жизни. Шурыгина считает, что ей очень повезло с избранником - он окружает ее заботой и любовью, несмотря на прошлое.
Диана Шурыгина переехала в элитный московский комплекс вместе с мужем Шляниным

По словам 20-летней Шурыгиной, она не чувствует разницы в возрасте с мужем и не понимает, как Шлянин может жить с такой "капризной и вредной" женой. Она называет мужа очень позитивным и положительным человеком, который стал первым, к чьим словам она впервые стала прислушиваться, пишет "СтарХит".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:04

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