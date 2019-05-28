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В Новокузнецке неизвестные раскопали детские могилы

Неизвестные злоумышленники раскопали детские могилы, находившиеся на кладбище в Новокузнецке. Возмущенные граждане пожаловались, что некоторые личные вещи покойных исчезли.
В Новокузнецке неизвестные раскопали детские могилы

Инцидент на Редаковском кладбище произошел на минувших выходных, когда неизвестные по непонятным причинам раскопали несколько могил. В частности, были нарушены захоронения двух малолетних детей. Местная жительница предположила, что вандалы целенаправленно искали могилы несовершеннолетних.

До самого гроба раскопали могилу пятилетнего мальчика, а рядом с ним зафиксирована попытка добраться до похороненной 25-летней девушки. Предполагается, что неизвестные злоумышленники перепутали данные могилы, поскольку могила девушки была не до конца выкопана, а ее крест сломан. Рисунки покойного мальчика пропали, о чем проинформировала его бабушка. В соседнем квартале была разрыта могила девочки.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:42

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