В Новокузнецке неизвестные раскопали детские могилы





Инцидент на Редаковском кладбище произошел на минувших выходных, когда неизвестные по непонятным причинам раскопали несколько могил. В частности, были нарушены захоронения двух малолетних детей. Местная жительница предположила, что вандалы целенаправленно искали могилы несовершеннолетних.До самого гроба раскопали могилу пятилетнего мальчика, а рядом с ним зафиксирована попытка добраться до похороненной 25-летней девушки. Предполагается, что неизвестные злоумышленники перепутали данные могилы, поскольку могила девушки была не до конца выкопана, а ее крест сломан. Рисунки покойного мальчика пропали, о чем проинформировала его бабушка. В соседнем квартале была разрыта могила девочки.