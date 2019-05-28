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В России протестируют предсерийный образец квантового телефона ViPNet QSS Phone

В России 28 мая протестируют предсерийную версию отечественного квантового телефона ViPNet QSS Phone. Данная технология позволит защищать голосовую связь от попыток взлома всеми имеющимися сегодня способами, а также от тех, что будут созданы в будущем.
В России протестируют предсерийный образец квантового телефона ViPNet QSS Phone

Квантовый телефон ViPNet QSS Phone входит в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System. Разработкой занимались Центр квантовых технологий МГУ и компания «Инфотекс». 28 мая состоится презентация, на которой разработчики проведут сеанс защищенной связи между двумя офисами Москвы. Для этого будут использоваться квантовые ключи шифрования.

Создатели ViPNet QSS Phone отмечают, что это самый защищенный из существующих способ связи. Во время него происходит симметричный обмен сетевого трафика, для этого используется проток квантовых ключей. Примечательно, что степень защищенности данной разработки опережает время, и эта телефония уже сейчас готова противостоять тем вызовам, что появятся только в будущем. В данном случае речь об атаках с помощью квантовых компьютеров. Данные устройства смогут взламывать практически все имеющиеся сегодня системы шифрования, но не эту.

Российские специалисты рассказали, раньше никто не додумался использовать квантовые ключи для защиты голосовой связи. Большинство разработчиков по всему миру стараются создать компьютер, работающий на данной технологии.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:40

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