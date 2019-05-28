Ученые приблизились к созданию глобальной вакцины против смертоносного стрептококка A
Группа ученых приблизилась к созданию глобальной вакцины против стрептококка A. Им пришлось потратить 10 лет на изучение особенностей вируса с анализом потенциальных методов его утилизации.
Поиск глобальной вакцины против стрептококка сузился после того, как ученые секвенировали ДНК 2000 образцов данной инфекции, собранных со всего мира. Научные сотрудники Университета Кембриджа, Квислендского университета, Института инфекции и иммунитета Доэрти и Института Сенгера обнаружили различия между штаммами из 20 стран и определили потенциальную вакцину для лечения.
Стрептококк A на сегодня является одной из 10 главных причин смерти от инфекционных заболеваний в мире. Каждый год от него умирает до 500 000 человек, в основном, в регионах с низким уровнем жизни. Вирус провоцирует развитие разных болезней, включая воспаление горла, ревматические заболевания сердца и скарлатину, но эффективного лекарства против него медики так и не создали.
Ситуацию решили исправить ученые из Британии и Австралии, проанализировавшие 2000 образцов стрептококка A. Они нашли гены в каждом штамме выявленных элементов. Оказалось, что стрептококк A нужно считать эндемичным, поэтому вакцина против него крайне необходима. Доктор Марк Дэвис заявил о проведении масштабного геномного секвенирования, в ходе которого экспертам удалось определить наличие почти 300 генетически разных линий вируса, подчеркивая проблемы создания качественной вакцины. Все собранные гены они сузили в штаммах стрептококка A, поэтому проведенную работу можно назвать большим прогрессом в поиске вакцины против вируса.
Поиск глобальной вакцины против стрептококка сузился после того, как ученые секвенировали ДНК 2000 образцов данной инфекции, собранных со всего мира. Научные сотрудники Университета Кембриджа, Квислендского университета, Института инфекции и иммунитета Доэрти и Института Сенгера обнаружили различия между штаммами из 20 стран и определили потенциальную вакцину для лечения.
Стрептококк A на сегодня является одной из 10 главных причин смерти от инфекционных заболеваний в мире. Каждый год от него умирает до 500 000 человек, в основном, в регионах с низким уровнем жизни. Вирус провоцирует развитие разных болезней, включая воспаление горла, ревматические заболевания сердца и скарлатину, но эффективного лекарства против него медики так и не создали.
Ситуацию решили исправить ученые из Британии и Австралии, проанализировавшие 2000 образцов стрептококка A. Они нашли гены в каждом штамме выявленных элементов. Оказалось, что стрептококк A нужно считать эндемичным, поэтому вакцина против него крайне необходима. Доктор Марк Дэвис заявил о проведении масштабного геномного секвенирования, в ходе которого экспертам удалось определить наличие почти 300 генетически разных линий вируса, подчеркивая проблемы создания качественной вакцины. Все собранные гены они сузили в штаммах стрептококка A, поэтому проведенную работу можно назвать большим прогрессом в поиске вакцины против вируса.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:58