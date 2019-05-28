Ученые приблизились к созданию глобальной вакцины против смертоносного стрептококка A





Поиск глобальной вакцины против стрептококка сузился после того, как ученые секвенировали ДНК 2000 образцов данной инфекции, собранных со всего мира. Научные сотрудники Университета Кембриджа, Квислендского университета, Института инфекции и иммунитета Доэрти и Института Сенгера обнаружили различия между штаммами из 20 стран и определили потенциальную вакцину для лечения.Стрептококк A на сегодня является одной из 10 главных причин смерти от инфекционных заболеваний в мире. Каждый год от него умирает до 500 000 человек, в основном, в регионах с низким уровнем жизни. Вирус провоцирует развитие разных болезней, включая воспаление горла, ревматические заболевания сердца и скарлатину, но эффективного лекарства против него медики так и не создали.Ситуацию решили исправить ученые из Британии и Австралии, проанализировавшие 2000 образцов стрептококка A. Они нашли гены в каждом штамме выявленных элементов. Оказалось, что стрептококк A нужно считать эндемичным, поэтому вакцина против него крайне необходима. Доктор Марк Дэвис заявил о проведении масштабного геномного секвенирования, в ходе которого экспертам удалось определить наличие почти 300 генетически разных линий вируса, подчеркивая проблемы создания качественной вакцины. Все собранные гены они сузили в штаммах стрептококка A, поэтому проведенную работу можно назвать большим прогрессом в поиске вакцины против вируса.