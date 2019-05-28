В России скоро зарегистрируют препарат для лечения меланомы





Об этом рассказала Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ. По ее словам, сейчас в России происходит процесс бурного развития лечения онкологических заболеваний. Некоторые препараты находятся в разработке, пара проходит клинические испытания, а один уже готовится к регистрации. Речь о лекарстве против меланомы и ее метастазов. Оно удачно прошло клинические испытания и показало, что эффективно борется не только с самой онкологией, но и ее распространением по всему организму.Министр здравоохранения отметила, что данный препарат действует не только на меланому, но и на другие виды рака: некоторые формы опухолей в почках и легких. В данных случаях речь скорее о борьбе с метастазами, но это тоже можно назвать результатом.Вероника Скворцова рассказала, во время диагностики и лечения рака, в том числе меланомы, важно проводить непрерывное изучение самих злокачественных опухолей. Они постоянно меняются и преобразовываются, очень часто врачи лечат то, чего уже нет, тогда как онкология изменила свою форму. Специалист уверена, в перспективе лечение рака должно быть сугубо индивидуальным с высокой степенью включения самого больного в процесс диагностики.