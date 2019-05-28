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У смартфонов Samsung Galaxy S10 появились проблемы с работой после выхода обновления

Не так давно вышло крупное обновлении ПО для смартфонов Samsung Galaxy S10, получившее маркировку XXU1ASE5. В настоящее время стали поступать жалобы от владельцев на зависание устройства во время работы сторонних приложений.
У смартфонов Samsung Galaxy S10 появились проблемы с работой после выхода обновления

Обновление предусматривало новый ночной режим фото, а также майское обновление безопасности Android. Тем не менее пользователи все чаще жалуются на работу приложений Twitter и Nova Launcher, которые зависают или прекращают функционировать без причины.

Помимо этого, сам Samsung Galaxy S10 также периодически работает некорректно, в частности жалобы касались реагирования кнопки включения-выключения смартфона и возможности перезагрузить устройство. Иногда пользователям сделать последнее не удается, а в некоторых случаях смартфон начинает процесс перезагрузки самостоятельно. Также указывается, что возврат к стандартным настройкам проблему не исправляет, что позволяет экспертам предположить о возникновении проблем после выхода обновления. В настоящее время компания Samsung пока не отреагировала на поступающие жалобы.



 
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Технологии
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 07:43

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