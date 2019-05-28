У смартфонов Samsung Galaxy S10 появились проблемы с работой после выхода обновления





Обновление предусматривало новый ночной режим фото, а также майское обновление безопасности Android. Тем не менее пользователи все чаще жалуются на работу приложений Twitter и Nova Launcher, которые зависают или прекращают функционировать без причины.Помимо этого, сам Samsung Galaxy S10 также периодически работает некорректно, в частности жалобы касались реагирования кнопки включения-выключения смартфона и возможности перезагрузить устройство. Иногда пользователям сделать последнее не удается, а в некоторых случаях смартфон начинает процесс перезагрузки самостоятельно. Также указывается, что возврат к стандартным настройкам проблему не исправляет, что позволяет экспертам предположить о возникновении проблем после выхода обновления. В настоящее время компания Samsung пока не отреагировала на поступающие жалобы.