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Стала известна дата начала продаж в РФ Toyota Supra

Стала известна дата начала продаж в РФ автомобиля Toyota Supra пятого поколения. Компания привезет 22 модели в страну из 900 экземпляров, которые сойдут с конвейера завода в нынешнем году, 3 июня.
Стала известна дата начала продаж в РФ Toyota Supra

Новая Toyota Supra пятого поколения создается в сотрудничестве с компанией BMW. Под капотом новинки расположен 3,0-литровый турбированный мотор с технологией twin scroll, работающий в паре с 8-скоростной АКПП. Мощность двигателя составляет 340 лошадиных сил при 500 Нм крутящего момента. От нуля до сотни авто разгоняется за 4,3 секунды. В перечне особенностей также значится задний самоблокирующийся дифференциал и развесовка по осям в пропорции 50 на 50.

Оформить предзаказ на новый спорткар можно у одного из 13 официальных дилеров, а также с помощью интернет-сайта компании. Эксперты советуют покупателям не откладывать запланированную покупку, так как в настоящее время количество авто для продажи ограничено. Тем не менее компания пока не называет цену Toyota Supra.

Главный инженер проекта ToyotaSupra A90 Тецуя Тада ранее сообщал, что спорткар должен приносить водителю комфортную езду, доставляя удовольствие. Все остальное, что мешает достижению этой цели, следует оставлять «за бортом», - уверен он.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 07:23

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