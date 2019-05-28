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Дочь Любови Толкалиной хочет на год отсрочить поступление в ВУЗ

Мария Михалкова-Кончаловская решила отсрочить свое поступление в ВУЗ на один год. Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского намерена использовать опыт западных стран и подойти к выбору будущей профессии осознанно.

Дочь Любови Толкалиной хочет на год отсрочить поступление в ВУЗ

Марии Михалковой-Кончаловской 17 лет, и совсем скоро перед ней, как и перед тысячами российских выпускников, должен встать вопрос о будущей профессии. Однако дочь знаменитых родителей не может определиться с ВУЗом. В одном из недавних интервью она призналась, что хочет посвятить свою жизнь и искусствоведению, и изобразительному искусству, и сценографии, но эти дисциплины преподаются в разных учебных заведениях.

Мария Михалкова-Кончаловская рассказала, что для принятия такого серьезного решения нужно время. В качестве примера она привела опыт западных стран, в которых молодым людям после окончания школы предоставляется год на «на раздумья». Считается, что за это время можно сделать осознанный и правильный выбор.

Дочь звездных родителей отметила, что с очень большой вероятностью поступит именно таким образом. При этом отдает себе отчет, что в России к такому ее поступку, скорее всего, отнесутся с непониманием. Однако, по мнению Марии Михалковой-Кончаловской, в противном случае существует риск потратить пять лет жизни на дело, которое в дальнейшем не будет приносить радость.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:36

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