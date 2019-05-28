Названы главные симптомы рака шейки матки





Рак шейки матки возникает из-за нездорового разрастания клеток, которые способны также распространиться и на другие органы. Ввиду того, что признаки болезни на самых ранних этапах незначительны, крайне важно не игнорировать сигналы организма, даже кажущиеся несущественными, отмечают медики.В первую очередь при онкологии нижнего сегмента матки появляются выделения из влагалища, для которых характерны обильность, неприятный запах, наличие примеси крови и бледный или коричневый цвет. Это и служит главным признаком, свидетельствующим о развитии болезни.Другими симптомами рака шейки матки являются - кровотечение после климакса, боль необъяснимого происхождения в области таза, неприятные ощущения во время секса, кровянистые выделения между менструальными циклами, а также менструация, которая продолжается дольше или переносится тяжелее обычного.Медики отмечают, что главной причиной рака шейки матки является вирус папилломы человека, поэтому очень важно ответственно относиться к ведению половой жизни. В частности, речь идет об использовании презервативов. Женщинам в возрасте от 50-64 лет рекомендуется обязательно делать тест на риск заболевания один раз в пять лет.Согласно статистическим данным, лечение рака шейки матки достаточно эффективно, а при своевременном обнаружении болезни показатели выживаемости очень высоки.