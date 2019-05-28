Названы главные симптомы рака шейки матки
Британские медики рассказали о главных симптомах рака шейки матки. Специалисты также дали несколько советов о том, как избежать опасного заболевания.
Рак шейки матки возникает из-за нездорового разрастания клеток, которые способны также распространиться и на другие органы. Ввиду того, что признаки болезни на самых ранних этапах незначительны, крайне важно не игнорировать сигналы организма, даже кажущиеся несущественными, отмечают медики.
В первую очередь при онкологии нижнего сегмента матки появляются выделения из влагалища, для которых характерны обильность, неприятный запах, наличие примеси крови и бледный или коричневый цвет. Это и служит главным признаком, свидетельствующим о развитии болезни.
Другими симптомами рака шейки матки являются - кровотечение после климакса, боль необъяснимого происхождения в области таза, неприятные ощущения во время секса, кровянистые выделения между менструальными циклами, а также менструация, которая продолжается дольше или переносится тяжелее обычного.
Медики отмечают, что главной причиной рака шейки матки является вирус папилломы человека, поэтому очень важно ответственно относиться к ведению половой жизни. В частности, речь идет об использовании презервативов. Женщинам в возрасте от 50-64 лет рекомендуется обязательно делать тест на риск заболевания один раз в пять лет.
Согласно статистическим данным, лечение рака шейки матки достаточно эффективно, а при своевременном обнаружении болезни показатели выживаемости очень высоки.
Рак шейки матки возникает из-за нездорового разрастания клеток, которые способны также распространиться и на другие органы. Ввиду того, что признаки болезни на самых ранних этапах незначительны, крайне важно не игнорировать сигналы организма, даже кажущиеся несущественными, отмечают медики.
В первую очередь при онкологии нижнего сегмента матки появляются выделения из влагалища, для которых характерны обильность, неприятный запах, наличие примеси крови и бледный или коричневый цвет. Это и служит главным признаком, свидетельствующим о развитии болезни.
Другими симптомами рака шейки матки являются - кровотечение после климакса, боль необъяснимого происхождения в области таза, неприятные ощущения во время секса, кровянистые выделения между менструальными циклами, а также менструация, которая продолжается дольше или переносится тяжелее обычного.
Медики отмечают, что главной причиной рака шейки матки является вирус папилломы человека, поэтому очень важно ответственно относиться к ведению половой жизни. В частности, речь идет об использовании презервативов. Женщинам в возрасте от 50-64 лет рекомендуется обязательно делать тест на риск заболевания один раз в пять лет.
Согласно статистическим данным, лечение рака шейки матки достаточно эффективно, а при своевременном обнаружении болезни показатели выживаемости очень высоки.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:07