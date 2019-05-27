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На недавно открытом стеклянном мосту в Киеве появились новые трещины

На новом стеклянном мосту в Киеве треснуло третье по счету защитное покрытие. Конструкцию совсем недавно открыл мэр города Виталий Кличко.
На недавно открытом стеклянном мосту в Киеве появились новые трещины

В городе продолжает трескаться мост из стекла. Несмотря на то, что в момент появления трещин конструкцию переходили многочисленные прохожие, ее не закрыли для ремонта. По словам рабочих, опасности быть не может, потому как якобы мост выдержит массу автомобиля. Как пишут «Аргументы недели», ранее треснули две панели из стекла новой конструкции, тогда переправу оцепили, а людей срочно эвакуировали.

Мэр Киева Виталий Кличко после появления трещин прибыл лично на место происшествия. Произошедшее он назвал вандализмом и указал правоохранителям разобраться в его причинах. Также глава украинской столицы предположил, что мост могли специально обстрелять, но злоумышленники будут наказаны.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:13

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