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Ученые назвали три вещества для здоровой работы сердца

Британские ученые назвали три вещества, которые помогут поддерживать сердце в здоровом состоянии. Для положительной работы «мотора» требуется правильное питание.
Ученые назвали три вещества для здоровой работы сердца

Врачи уверены, что употребление здоровой пищи позитивно скажется на организме и сердечной мышце в общем. Данный орган способен поддерживать нормальную массу тела, уровень холестерина и кровяное давление. Одним из главных веществ в этом плане является магний, расслабляющий артерии, что позитивно сказывается на давлении. Содержится этот элемент в орехах, хлебе, рыбе, коричневом рисе и шпинате.

Следующим элементом стоит назвать кальций, помогающий нормально свертываться крови, управляя мышечными сокращениями. Он присутствует в молочной продукции, листовых овощах зеленого цвета и соевых бобах. Третье вещество - корица, которая уменьшает уровень триглицеридов, влияющих на появление ишемической болезни сердца.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:36

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