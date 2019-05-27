Филипп Киркоров удивил поклонников снимком с автоматом Калашникова

Для нового снимка Филипп Киркоров позирует стоя на катере и держит в руке автомат Калашникова. Певец облачился в необычную одежду, а именно - черную водолазку, такого же цвета костюм и шапку. Известно, что фотография была сделана в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Кадр певец подписал кратко: “Экшн...Soon”, не вдаваясь в подробности.В комментариях поклонники предположили, что это кадр из нового клипа Киркорова. Также есть версия, что артист принял участие в съемках захватывающего фильма. Фолловеры были впечатлены энергетикой кадра и дерзким образом Киркорова, отметив, что он выдающийся актер.