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Филипп Киркоров удивил поклонников снимком с автоматом Калашникова

Певец Филипп Киркоров удивил поклонников снимком с автоматом Калашникова. Артист опубликовал фото в непривычном для себя образе на просторах страницы в сети Instagram.
Филипп Киркоров удивил поклонников снимком с автоматом Калашникова

Для нового снимка Филипп Киркоров позирует стоя на катере и держит в руке автомат Калашникова. Певец облачился в необычную одежду, а именно - черную водолазку, такого же цвета костюм и шапку. Известно, что фотография была сделана в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Кадр певец подписал кратко: “Экшн...Soon”, не вдаваясь в подробности.

В комментариях поклонники предположили, что это кадр из нового клипа Киркорова. Также есть версия, что артист принял участие в съемках захватывающего фильма. Фолловеры были впечатлены энергетикой кадра и дерзким образом Киркорова, отметив, что он выдающийся актер.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:06

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