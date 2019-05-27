Звезда "Дом-2" Алена Водонаева обратилась в полицию из-за угроз фаната





Девушка рассказывает, что какой-то Евгений присылает ей весьма странные сообщения. И теперь Алёна не чувствует себя в безопасности.36-летняя звезда телестройки любит эпатировать публику. К вниманию она привыкла, но не могла и предположить, что станет мишенью неадекватного фаната. Этот Евгений почти полгода отправлял знаменитости романтические сообщения. Но Водонаева не ответила и тот стал угрожать, что и напугало девушку.Сегодня Водонаева обратилась к правоохранителям, которым пожаловалась на поклонника. Полицейским Алёна предоставила скриншоты посланий, где Евгений грозит убить ее или изувечить.Полицейские района Черемушки уже занялись данным делом.Алёна рассказывает, что раньше он ей писал романтические послания. Но, когда о разводе с Алексеем Косинусом стало всем известно, этот самый Евгений стал чаще присылать пугающие сообщения.Фанаты переживают за Алёну и советуют ей допоздна не задерживаться на работе и усилить бдительность. Водонаева журналистам уже сказала, что считает этого поклонника неадекватным и очень ждёт, что скоро её безопасности угрожать ничего не будет.