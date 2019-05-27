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Звезда "Дом-2" Алена Водонаева обратилась в полицию из-за угроз фаната

Бывшая участница скандального реалити-шоу "Дом-2", а ныне модель и блогер Алена Водонаева отнесла в полицию заявление на человека, который обещает с ней сделать что-то страшное.

Девушка рассказывает, что какой-то Евгений присылает ей весьма странные сообщения. И теперь Алёна не чувствует себя в безопасности.

Звезда "Дом-2" Алена Водонаева обратилась в полицию из-за угроз фаната

36-летняя звезда телестройки любит эпатировать публику. К вниманию она привыкла, но не могла и предположить, что станет мишенью неадекватного фаната. Этот Евгений почти полгода отправлял знаменитости романтические сообщения. Но Водонаева не ответила и тот стал угрожать, что и напугало девушку.

Звезда "Дом-2" Алена Водонаева обратилась в полицию из-за угроз фаната

Сегодня Водонаева обратилась к правоохранителям, которым пожаловалась на поклонника. Полицейским Алёна предоставила скриншоты посланий, где Евгений грозит убить ее или изувечить.

Звезда "Дом-2" Алена Водонаева обратилась в полицию из-за угроз фаната

Полицейские района Черемушки уже занялись данным делом.

Звезда "Дом-2" Алена Водонаева обратилась в полицию из-за угроз фаната

Алёна рассказывает, что раньше он ей писал романтические послания. Но, когда о разводе с Алексеем Косинусом стало всем известно, этот самый Евгений стал чаще присылать пугающие сообщения.

Звезда "Дом-2" Алена Водонаева обратилась в полицию из-за угроз фаната

Фанаты переживают за Алёну и советуют ей допоздна не задерживаться на работе и усилить бдительность. Водонаева журналистам уже сказала, что считает этого поклонника неадекватным и очень ждёт, что скоро её безопасности угрожать ничего не будет.



 
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Общество / Культура
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:56

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