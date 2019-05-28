Сын Михаила Боярского поздравил в Instagram Санкт-Петербург с 316-летием

Для съемки записи Сергей Боярский, занимающий пост депутата Госдумы, приехал к Ленинградскому вокзалу в Москве. В футболке группы Aerosmith и с гитарой в руках он сделал кавер-версию композиции «До свидания» Земфиры, но заменил главный мотив на «С днем рождения», а также отметил, что Санкт-Петербург навсегда будет в его сердце.Прежде северную столицу поздравила с торжеством и его сестра Елизавета Боярская. В тот день она тоже находилась в Москве, ноне забыла написать несколько слов в адрес родного города.