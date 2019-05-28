Сын Михаила Боярского поздравил в Instagram Санкт-Петербург с 316-летием
Сын Михаила Боярского Сергей опубликовал в Сети видеоролик, в котором поздравил Санкт-Петербург с 316-летием. Для этого он перепел песню Земфиры.
Для съемки записи Сергей Боярский, занимающий пост депутата Госдумы, приехал к Ленинградскому вокзалу в Москве. В футболке группы Aerosmith и с гитарой в руках он сделал кавер-версию композиции «До свидания» Земфиры, но заменил главный мотив на «С днем рождения», а также отметил, что Санкт-Петербург навсегда будет в его сердце.
Прежде северную столицу поздравила с торжеством и его сестра Елизавета Боярская. В тот день она тоже находилась в Москве, ноне забыла написать несколько слов в адрес родного города.
Для съемки записи Сергей Боярский, занимающий пост депутата Госдумы, приехал к Ленинградскому вокзалу в Москве. В футболке группы Aerosmith и с гитарой в руках он сделал кавер-версию композиции «До свидания» Земфиры, но заменил главный мотив на «С днем рождения», а также отметил, что Санкт-Петербург навсегда будет в его сердце.
Прежде северную столицу поздравила с торжеством и его сестра Елизавета Боярская. В тот день она тоже находилась в Москве, ноне забыла написать несколько слов в адрес родного города.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:16