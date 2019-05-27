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Светлана Бондарчук среди любимых блюд назвала спагетти

Светлана Бондарчук увлекается физкультурой и ест «правильную» пищу. Одним из ее любимых блюд являются знаменитые спагетти.
Светлана Бондарчук среди любимых блюд назвала спагетти

В 50-летнем возрасте бывшая супруга Федора Бондарчука старается употреблять в пищу здоровые и полезные продукты. Даже во время отдыха она помнит о необходимости тренировать тело и организм. Модель увлекается йогой, как и фигуристка Татьяна Навка. В своем Instagram-аккаунте Светлана Бондарчук прежде публиковала изображения в купальнике, показывая широкой публике результате своих спортивных стараний.

Недавно она рассказала фолловерам о присутствующих в собственном рационе продуктах и блюдах. Знаменитость, как и другие ее коллеги, не видит смысла изнурять себя тренировками, не питаясь при этом полноценно. По словам Бондарчук, она любит есть сливочное масло, ряженку, сыр, а по утрам не обходится без хлеба и любимых спагетти.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:05

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