Светлана Бондарчук среди любимых блюд назвала спагетти

В 50-летнем возрасте бывшая супруга Федора Бондарчука старается употреблять в пищу здоровые и полезные продукты. Даже во время отдыха она помнит о необходимости тренировать тело и организм. Модель увлекается йогой, как и фигуристка Татьяна Навка. В своем Instagram-аккаунте Светлана Бондарчук прежде публиковала изображения в купальнике, показывая широкой публике результате своих спортивных стараний.Недавно она рассказала фолловерам о присутствующих в собственном рационе продуктах и блюдах. Знаменитость, как и другие ее коллеги, не видит смысла изнурять себя тренировками, не питаясь при этом полноценно. По словам Бондарчук, она любит есть сливочное масло, ряженку, сыр, а по утрам не обходится без хлеба и любимых спагетти.