Американские пилоты заявили о контакте со странными летающими объектами
Сразу несколько американских пилотов заявили о том, что имели контакт со странными летающими объектами. По словам служащих ВМС США, первые встречи с НЛО начались сразу после установки новой радиолокационной аппаратуры.
Об этих необычных инцидентах рассказала известная газета The New York Times. В материале говорится о том, что несколько американских летчиков подтвердили контакт со странными летающими объектами. Речь о служащих ВМС США с военной базы в Вирджинии. Недавно они получили новую радиолокационную аппаратуру для своих истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и именно с тех пор военные начали замечать на радарах присутствие НЛО.
Речь идет о странных летающих объектах, постоянно появляющихся в небе над восточным побережьем США. С лета 2014-го по март 2015 года служащие фактически ежедневно фиксировали разную активность НЛО. Лейтенанты Дэнни Аккойн и Райан Грейвс дважды лично сталкивались с подобными летающими аппаратами, а в одном случае даже применили учебные ракеты. Системы огня также зафиксировали НЛО.
По словам американских пилотов, странные летающие объекты движутся со сверхзвуковой скоростью и совершают невозможные маневры. Они могут резко зависнуть в воздухе, после чего полететь в обратном направлении без какого-либо разворота, сообщает издание «ПолитРоссия».
Об этих необычных инцидентах рассказала известная газета The New York Times. В материале говорится о том, что несколько американских летчиков подтвердили контакт со странными летающими объектами. Речь о служащих ВМС США с военной базы в Вирджинии. Недавно они получили новую радиолокационную аппаратуру для своих истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и именно с тех пор военные начали замечать на радарах присутствие НЛО.
Речь идет о странных летающих объектах, постоянно появляющихся в небе над восточным побережьем США. С лета 2014-го по март 2015 года служащие фактически ежедневно фиксировали разную активность НЛО. Лейтенанты Дэнни Аккойн и Райан Грейвс дважды лично сталкивались с подобными летающими аппаратами, а в одном случае даже применили учебные ракеты. Системы огня также зафиксировали НЛО.
По словам американских пилотов, странные летающие объекты движутся со сверхзвуковой скоростью и совершают невозможные маневры. Они могут резко зависнуть в воздухе, после чего полететь в обратном направлении без какого-либо разворота, сообщает издание «ПолитРоссия».
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:36