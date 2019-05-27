Ученые из РФ создают алюминиевый сплав, отличающийся гибкостью и прочностью





Российские ученые обнаружили простой, но при этом отличающийся эффективностью способ упрочнения композиционных материалов на базе алюминия. Легируя алюминиевый расплав никелем и лантаном, удалось создать материал, который комбинирует в себе преимущества данных сплавов: гибкость, прочность, легкость. Новый прочный композит Al-Ni-La для авиа- и автопромышленности создан путем образования специальных химических соединений. Исследовательская группа во главе с профессором Николаем Беловым долгие годы работала над проектом. Уникальность разработки заключается в значительной армирующей способности химсоединений в паре со сверхтонкой структурой.В прошлом эксперты обходились исследованием систем, в которых невозможно получить эффективную армирующую конструкцию. Сегодня алюминий упрочняется в основном с помощью нанопорошков, но это чрезвычайно дорогой и длительный процесс, результат которого не всегда оправдывает затраты. Разработка ученых решает проблему неравномерного упрочнения и низкой плотности “порошковых” композитов, а равномерное распределение делает материал прочным и гибким. Использовать продукт можно также для проектирования робототехники, в том числе вертолетов, где снижение веса беспилотника имеет решающее значение. Благодаря особой структуре новинку можно задействовать для изготовления сложных деталей методом 3D-печати.