Ученые из РФ создают алюминиевый сплав, отличающийся гибкостью и прочностью
Ученые из МИСиС создают новый алюминиевый сплав, отличающийся гибкостью, прочностью и легкостью. Алюминий является одним из наиболее перспективных материалов для разных отраслей промышленности.
Российские ученые обнаружили простой, но при этом отличающийся эффективностью способ упрочнения композиционных материалов на базе алюминия. Легируя алюминиевый расплав никелем и лантаном, удалось создать материал, который комбинирует в себе преимущества данных сплавов: гибкость, прочность, легкость. Новый прочный композит Al-Ni-La для авиа- и автопромышленности создан путем образования специальных химических соединений. Исследовательская группа во главе с профессором Николаем Беловым долгие годы работала над проектом. Уникальность разработки заключается в значительной армирующей способности химсоединений в паре со сверхтонкой структурой.
В прошлом эксперты обходились исследованием систем, в которых невозможно получить эффективную армирующую конструкцию. Сегодня алюминий упрочняется в основном с помощью нанопорошков, но это чрезвычайно дорогой и длительный процесс, результат которого не всегда оправдывает затраты. Разработка ученых решает проблему неравномерного упрочнения и низкой плотности “порошковых” композитов, а равномерное распределение делает материал прочным и гибким. Использовать продукт можно также для проектирования робототехники, в том числе вертолетов, где снижение веса беспилотника имеет решающее значение. Благодаря особой структуре новинку можно задействовать для изготовления сложных деталей методом 3D-печати.
Российские ученые обнаружили простой, но при этом отличающийся эффективностью способ упрочнения композиционных материалов на базе алюминия. Легируя алюминиевый расплав никелем и лантаном, удалось создать материал, который комбинирует в себе преимущества данных сплавов: гибкость, прочность, легкость. Новый прочный композит Al-Ni-La для авиа- и автопромышленности создан путем образования специальных химических соединений. Исследовательская группа во главе с профессором Николаем Беловым долгие годы работала над проектом. Уникальность разработки заключается в значительной армирующей способности химсоединений в паре со сверхтонкой структурой.
В прошлом эксперты обходились исследованием систем, в которых невозможно получить эффективную армирующую конструкцию. Сегодня алюминий упрочняется в основном с помощью нанопорошков, но это чрезвычайно дорогой и длительный процесс, результат которого не всегда оправдывает затраты. Разработка ученых решает проблему неравномерного упрочнения и низкой плотности “порошковых” композитов, а равномерное распределение делает материал прочным и гибким. Использовать продукт можно также для проектирования робототехники, в том числе вертолетов, где снижение веса беспилотника имеет решающее значение. Благодаря особой структуре новинку можно задействовать для изготовления сложных деталей методом 3D-печати.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:10