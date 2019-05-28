Эксперты назвали главных покупателей автомобилей LADA





Предполагалось, что машины такой марки могли покупать клиенты без водительского опыта, только получившие права, или фанаты тюнинга, решившие обзавестись LADA для собственных экспериментов.В действительности, по словам производителей, приобретают данные транспортные средства люди старше 40 лет. Именно так свидетельствуют данные статистики. В большей части случаев это семейные люди со сложившимися взглядами на жизнь, которые понимают, что им необходимо от машины. Также зачастую модели LADA покупают желающие обзавестись недорогим, но новым автомобилем, а не подержанной иномаркой. Молодые люди в основном делают ставку на машины иностранной сборки.