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Эксперты назвали главных покупателей автомобилей LADA

Автомобили LADA чаще всего приобретают потребители зрелого возраста, которым больше 40 лет. Об этом рассказали представители «АвтоВАЗа».
Эксперты назвали главных покупателей автомобилей LADA

Предполагалось, что машины такой марки могли покупать клиенты без водительского опыта, только получившие права, или фанаты тюнинга, решившие обзавестись LADA для собственных экспериментов.

В действительности, по словам производителей, приобретают данные транспортные средства люди старше 40 лет. Именно так свидетельствуют данные статистики. В большей части случаев это семейные люди со сложившимися взглядами на жизнь, которые понимают, что им необходимо от машины. Также зачастую модели LADA покупают желающие обзавестись недорогим, но новым автомобилем, а не подержанной иномаркой. Молодые люди в основном делают ставку на машины иностранной сборки.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:26

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