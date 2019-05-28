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Эксперты назвали 5 мешающих похудеть привычек

Эксперты отмечают: эффективное похудение зависит от целого комплекса факторов, и их все мало кто учитывает. Специалисты назвали 5 вредных повседневных привычек, мешающих людям сбросить лишние килограммы.
Эксперты назвали 5 мешающих похудеть привычек

В первую очередь стоит обратить внимание на хлеб. В странах СНГ этот продукт занимает куда более важную роль, чем во всем остальном мире. Многие люди привыкли добавлять к любым блюдам изделие из теста, эту привычку прививают еще родители в детстве. Эксперты советуют отказаться от данного продукта и есть его только в редких случаях, когда действительно хочется, а не просто потому, что «надо».

Следующая мешающая похудеть привычка – постоянные перекусы. Они регулярно приводят к перееданию и получению лишних калорий. Их лучше заменить стаканом воды или чашкой зеленого чая. Следующей проблемой эксперты считают употребление еды параллельно с использованием гаджетов. Это приводит к тому, что человек не замечает удовольствия от пищи и также не способен понять, когда он наелся. В итоге это приводит к появлению лишних килограммов.

Нарушение сна тоже мешают людям похудеть. Так происходит из-за того, что человек пытается восполнить недостаток сил через съедание большого количества еды. И последняя вредная привычка для похудения – это наличие «запретных продуктов». Они заставляют человека хуже относиться к обычной еде и тем самым провоцируют снижение вкусовых ощущений, что ведет к перееданию.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:13

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