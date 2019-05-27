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При старте с космодрома Плесецк в ракету «Союз» ударила молния

26 мая на космодроме Плесецк состоялся запуск ракеты «Союз-2.1б», на борту которой находится спутник «Глонасс-М». При старте носителя в него ударила молния, но это не помешало технике выйти на запланированные высоты согласно штатному расписанию.
При старте с космодрома Плесецк в ракету «Союз» ударила молния

Видео данного инцидента разместил Дмитрий Рогозин, являющийся главой Роскосмоса. На своей странице в Twitter он опубликовал 3-секундный ролик, демонстрирующий попадание молнии в ракету «Союз-2.1б» практически сразу после ее старта. Руководитель российской космической корпорации поблагодарил сотрудников космодрома Плесецк и представителей научных институтов и учреждений, принимавших участие в этом запуске. В конце Дмитрий Рогозин добавил, что молния - не помеха отечественной технике.

Ранее эту информацию подтвердил генерал-майор Николай Нестечук, являющийся руководителем космодрома. Он отметил, что прямое попадание молнии никак не отразилось на ракете «Союз-2.1б» и спутнике «Глонасс-М», располагающемся на борту носителя. После инцидента все системы продолжили работать в штатном режиме и никак не отреагировали на происшествие. Ракета оказалась на орбите в расчетное время. По имеющейся информации, прямое попадание молнии в носитель произошло на 14 секунде после старта.

Напомним, сейчас на орбите находится группировка из 26 спутников «Глонасс-М».



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:01

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