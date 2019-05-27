При старте с космодрома Плесецк в ракету «Союз» ударила молния



Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.

Видео данного инцидента разместил Дмитрий Рогозин, являющийся главой Роскосмоса. На своей странице в Twitter он опубликовал 3-секундный ролик, демонстрирующий попадание молнии в ракету «Союз-2.1б» практически сразу после ее старта. Руководитель российской космической корпорации поблагодарил сотрудников космодрома Плесецк и представителей научных институтов и учреждений, принимавших участие в этом запуске. В конце Дмитрий Рогозин добавил, что молния - не помеха отечественной технике.Ранее эту информацию подтвердил генерал-майор Николай Нестечук, являющийся руководителем космодрома. Он отметил, что прямое попадание молнии никак не отразилось на ракете «Союз-2.1б» и спутнике «Глонасс-М», располагающемся на борту носителя. После инцидента все системы продолжили работать в штатном режиме и никак не отреагировали на происшествие. Ракета оказалась на орбите в расчетное время. По имеющейся информации, прямое попадание молнии в носитель произошло на 14 секунде после старта.Напомним, сейчас на орбите находится группировка из 26 спутников «Глонасс-М».