Российские ученые нашли способ сделать ТЭС более экологичной





В ходе проведенного исследования было установлено, что от 15 до 40 процентов угля не сгорает в печах ТЭС, превращаясь в золу. В отработанном материале содержится ряд химических элементов, которые имеют негативное воздействие на окружающую среду. Некоторые частицы даже излучают радиацию. Именно эти аспекты делают утилизацию отработанного топлива ТЭС не только дорогостоящим, но и опасным.Вышеуказанные причины заставили российских ученых найти более экологичный и безопасный способ утилизации продуктов жизнедеятельности тепловых электростанций. В результате была создана технология, которая позволяет не только безопасно утилизировать отходы, но и изымать из них пользу. Благодаря новой методике очистки можно извлекать из золы алюминий и кремний. Эти элементы имеют важное стратегическое значение, что позволяет получить прибыль с утилизации и немного удешевить процесс.