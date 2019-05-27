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Российские ученые нашли способ сделать ТЭС более экологичной

Российские ученые разработали технологию, которая позволяет извлекать из переработанного угля алюминий и кремний. Это позволит не только уменьшить количество отходов, но и принести определённую прибыль производству.
Российские ученые нашли способ сделать ТЭС более экологичной

В ходе проведенного исследования было установлено, что от 15 до 40 процентов угля не сгорает в печах ТЭС, превращаясь в золу. В отработанном материале содержится ряд химических элементов, которые имеют негативное воздействие на окружающую среду. Некоторые частицы даже излучают радиацию. Именно эти аспекты делают утилизацию отработанного топлива ТЭС не только дорогостоящим, но и опасным.

Вышеуказанные причины заставили российских ученых найти более экологичный и безопасный способ утилизации продуктов жизнедеятельности тепловых электростанций. В результате была создана технология, которая позволяет не только безопасно утилизировать отходы, но и изымать из них пользу. Благодаря новой методике очистки можно извлекать из золы алюминий и кремний. Эти элементы имеют важное стратегическое значение, что позволяет получить прибыль с утилизации и немного удешевить процесс.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 23:00

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