В Подмосковье дворняги затащили 2-летнего ребенка в канализационную трубу
В Ногинске, Подмосковье, 2-летний ребенок стал жертвой нападения дворняг. Собаки набросились на малыша и затащили его в канализационную трубу, сейчас пострадавший находится в больнице, врачи продолжают бороться за его жизнь, все тело покрыто укусами.
Происшествие случилось 26 мая в городе Ногинске. 2-летний ребенок гулял во дворе многоэтажного дома, в один момент на него напала стая дворняг. Собаки схватили малыша и оттащили его в канализационные сети, расположенные неподалеку. Родители ребенка быстро обнаружили пропажу и бросились на поиски. В них принимали участие местные волонтеры. Поиски продолжались несколько часов и затронули фактически весь город, но малыша удалось отыскать только вечером.
Сейчас 2-летний пострадавший находится в больнице. На его теле имеются множественные укусы и порезы, состояние медики характеризуют как крайне тяжелое. В настоящий момент врачи продолжают бороться за жизнь ребенка.
Местные правоохранители уже начали проводить проверку данного происшествия, имевшего все шансы стать смертельным. Полиция осматривает двор многоквартирного дома и канализационные сети, куда пострадавшего оттащили дворняги. После завершения проверки правоохранителями будет вынесено процессуальное решение.
Происшествие случилось 26 мая в городе Ногинске. 2-летний ребенок гулял во дворе многоэтажного дома, в один момент на него напала стая дворняг. Собаки схватили малыша и оттащили его в канализационные сети, расположенные неподалеку. Родители ребенка быстро обнаружили пропажу и бросились на поиски. В них принимали участие местные волонтеры. Поиски продолжались несколько часов и затронули фактически весь город, но малыша удалось отыскать только вечером.
Сейчас 2-летний пострадавший находится в больнице. На его теле имеются множественные укусы и порезы, состояние медики характеризуют как крайне тяжелое. В настоящий момент врачи продолжают бороться за жизнь ребенка.
Местные правоохранители уже начали проводить проверку данного происшествия, имевшего все шансы стать смертельным. Полиция осматривает двор многоквартирного дома и канализационные сети, куда пострадавшего оттащили дворняги. После завершения проверки правоохранителями будет вынесено процессуальное решение.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:11