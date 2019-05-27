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Милена Безбородова попросила Лешу Безуса не строить на «Доме-2» отношения

19-летняя участница реалити-шоу «Дом-2» Милена Безбородова попросила бывшего возлюбленного не строить некоторое время в Периметре отношения. Об этом рассказал 31-летний Алексей Безус телеведущей проекта Ольге Бузовой.

Милена Безбородова попросила Лешу Безуса не строить на «Доме-2» отношения

На днях в эфир канала «ТНТ» вышла серия «Дома-2», в которой Безус рассекретил руководству и коллективу телестройки просьбу Безбородовой, с которой она обратилась к нему не так давно. По словам Алексея, Милена попросила его не только не строить на Поляне отношения, но и даже не общаться с девушками в социальных сетях, так как это будет приносить ей невыносимую боль.

На тет-а-тете с Безусом Бузова поспешила поинтересоваться у подопечного, зачем в таком случае он продолжает жить в одном доме с Безбородовой, ведь так он попросту дает девушке надежду на то, что они могут возобновить отношения.

«Вчера она тебе сварила борщеца, ты его ел, улыбался и сейчас ешь. Ну ты же понимаешь, что ты даешь тем самым ей надежду?» - спросила Ольга у Леши.


Милена Безбородова попросила Лешу Безуса не строить на «Доме-2» отношения

Впрочем, Безус нашел, что ответить Бузовой. По словам звезды «Дома-2», он на самом деле не видит ничего плохого в том, что продолжает поддерживать хорошее общение с Безбородовой, однако надежды на возобновление отношений он ей не дает.

Также Алексей указал на то, что если Милене на самом деле настолько сложно общаться с ним, понимая, что они могут больше никогда не быть вместе, то именно она должна ограничивать все контакты с ним. Как утверждает Безус, он будет вести себя так, как ему того хочется, а вот слезы Безбородовой его больше не волнуют.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:09

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